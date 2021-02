Impact tweede lockdown op Europese economie is beperkt

Teddyberen vervangen klanten in een door de lockdown gesloten restaurant in Parijs.

De economische activiteit in de eurozone is in het vierde kwartaal met 0,7 procent gedaald. Economen verwachten een herstel vanaf de lente.

De negatieve invloed van de tweede lockdown op de Europese economie is veel kleiner dan die van de eerste. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. In het vierde kwartaal kromp de economie met 0,7 procent, terwijl ze in het tweede kwartaal een klap van 11,7 procent had gekregen. Economen hadden een achteruitgang van 0,9 procent voorspeld.

De beperkende maatregelen zijn tijdens de tweede lockdown veel milder. Bert Colijn Econoom ING

'De beperkende maatregelen zijn tijdens de tweede lockdown veel milder', zegt ING-econoom Bert Colijn. 'In Frankrijk en Spanje bleven de industrie en de bouw grotendeels open. Ook de mobiliteit is hoger en in tegenstelling tot de eerste lockdown zijn er minder aanvoerproblemen.'

De krimp van de Europese economie in het vierde kwartaal is vooral te wijten aan Italië en Frankrijk. In Duitsland, Spanje en België steeg de economische activiteit lichtjes.

Dienstensector

Over heel 2020 zakte de economische activiteit in de eurozone met 6,8 procent. De dienstensector werd het zwaarst getroffen door de coronacrisis, omdat niet-essentiële winkels en de horeca twee keer moesten sluiten en evenementen werden verboden.

De terugval van de economische activiteit was het grootst in zuidelijke landen als Spanje en Italië, omdat zij in het voorjaar een strengere lockdown invoerden. Bovendien werden die landen zwaarder getroffen door de forse daling van het toerisme. Duitsland profiteerde van het groter gewicht van de industrie in de economie.

Het Europees herstelfonds van 750 miljard moet voorkomen dat de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa groter wordt.

Het Europees herstelfonds van 750 miljard euro moet voorkomen dat de kloof tussen het rijke Noord-Europa en armere Zuid-Europa groter wordt. Italië en Spanje zullen de meeste subsidies en goedkope leningen krijgen van dat fonds, maar de eerste betalingen gebeuren wellicht pas in de zomer.

Moeilijke start in 2021

Intussen staan nog enkele moeilijke maanden voor de deur. Veel economen verwachten dat de economische activiteit in het eerste kwartaal lichtjes blijft dalen, omdat de meeste Europese landen de jongste weken de beperkende maatregelen hebben verscherpt en verlengd. Voorts verloopt de start van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus moeizaam.

Veel economen verwachten dat de economische activiteit in het eerste kwartaal lichtjes blijft dalen.