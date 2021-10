In- en uitvoer stijgen fors door klim olieprijs en export vaccins

De Belgische uitvoer is in augustus jaar op jaar met 31,5 procent gestegen en de invoer met 29 procent.

De forse stijging van de buitenlandse goederenhandel zet door, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De export steeg in augustus met 31,5 procent en de import met 29 procent.

De uitvoer van chemische en farmaceutische producten en de invoer van olie en andere minerale producten leverden in de periode juni tot en met augustus de grootste bijdrage tot de groei van de handel. De invoer van minerale producten groeide met liefst 118 procent en de uitvoer met 92 procent als gevolg van de forse klim van de olieprijs. De stijgende uitvoer van farmaceutische producten is vooral te danken aan de export van coronavaccins die door Pfizer in Puurs worden geproduceerd.