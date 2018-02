Inflatie eurozone daalt verder onder doelstelling

De derde opeenvolgende daling van de inflatie vermindert de kans dat de Europese Centrale Bank (ECB) snel haar stimulus afbouwt.

De inflatie in de eurozone daalde in februari naar 1,2 procent, tegenover 1,3 procent in januari. Dat meldt Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. De vermindering van de inflatie werd verwacht. Ze is een gevolg van de tragere stijging van de voedselprijzen.

Met 1,2 procent is de inflatie veel lager dan de doelstelling. De ECB streeft naar 'minder dan maar dicht bij 2 procent'. De kerninflatie, zonder voeding en energie, stabiliseerde op 1 procent.

De nieuwe cijfers tonen aan dat er voorlopig geen sprake is van een duidelijke en duurzame toename van de inflatie in de richting van de doelstelling. Daarom zal de ECB behoedzaam zijn in haar communicatie over een mogelijke afbouw van de stimulus later dit jaar.

Sommige bestuurders van de ECB wilden in januari de communicatie over het monetair beleid bijsturen, blijkt uit de notulen van de jongste vergadering. De ECB herhaalde tot dusver dat ze de obligatieaankopen kan verhogen of verlengen als de vooruitzichten verslechteren. Ze besliste uiteindelijk om die zogenaamde 'easing bias' te behouden.