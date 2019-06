Italiaanse economie op weg naar nieuwe krimp

De tegenvallende prestaties van de derde economie van de eurozone komen ongelegen voor de regering in Rome. Die poogt Europa te doen afzien van disciplinaire maatregelen tegen Italië vanwege zijn immense schuldenberg.

De Italiaanse economie blijft met een vormdip kampen. Die waarschuwing stuurden de cijferaars van het Italiaanse instituut voor de statistiek (Istat) donderdag uit.

'De kans dat het bruto binnenlands product (bbp) in de periode april-juni opnieuw gekrompen is, bedraagt 65 procent', voorspelde Istat tijdens de presentatie van zijn jaarrapport over de staat van het land. Als de instelling het bij het rechte eind heeft, laat de derde economie van de eurozone voor de derde keer in een jaar een negatieve groei optekenen.

Tijdens de eerste drie maanden van 2019 dikte het Italiaanse bbp met amper 0,1 procent aan. Die minigroei volgde op twee kwartalen van economische krimp in 2018.

Ongelegen

De waarschuwing van Istat komt erg ongelegen voor de Italiaanse regering. Die loopt opnieuw in het vizier van Europa. De Europese Commissie broedt op een inbreukprocedure tegen Rome omdat de ploeg van premier Giuseppe Conte er niet in slaagt de schuldenberg af te romen.

Italië torst momenteel een staatsschuld van 132 procent van het bbp. Volgens prognoses van de Europese Commissie groeit die de volgende maanden enkel aan. Ter vergelijking: voor de economische en financiële crisis van 2008 had Italië een overheidsschuld van 'slechts' 107 procent van het bbp.

Povere economische prestaties dreigen de overheidsfinanciën nog meer te doen ontsporen. En verzwakt de positie van de Italiaanse regering in haar onderhandelingen met Europa.

Disciplinaire maatregelen

Toch blijft de coalitie van de uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging volhouden dat Europese disciplinaire maatregelen onterecht zouden zijn. 'Een inbreukprocedure zou onbegrijpelijk zijn op een moment dat de Italiaanse regering pas engagementen met Europa aangegaan is', schreef premier Conte donderdag in een brief aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders.

De academicus benadrukte nog eens dat zijn ploeg van plan is de Europese begrotingsregels te respecteren. 'We zijn niet van plan uitzonderingen of toegevingen te vragen op de regelgeving', luidde het.

Hij maakte zich voorts sterk dat Rome er de komende maanden in zal slagen de overheidsfinanciën te saneren, zelfs als valt de economische groei tegen. 'Het begrotingstekort zal significant beter zijn dan de vooropgestelde 2,4 procent van het bbp.'