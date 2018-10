Italiaanse regering dreigt begrotingsdeadline te missen door intern gesteggel

De rechts-populistische Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging zijn het niet eens over plannen rond fiscale amnestie.

Maandag 15 oktober staat al lang met rood omcirkeld in heel wat agenda's in Europese kringen. Want ten laatste die dag moeten de lidstaten van de Europese Unie hun begrotingsplannen voor 2019 inleveren in Brussel.

De vraag is of de Italiaanse regering die deadline gaat halen. Want een ministerraad, waarop afgeklopt moest worden op het wetsontwerp voor de begroting, is uitgesteld. 'Niet maandag maar dinsdag komt de ministerraad samen om de laatste hand te leggen aan de ontwerpbegroting van 2019', stelde de Italiaanse vicepremier, Matteo Salvini, maandag.

Fiscale plannen

Volgens regeringsbronnen is het uitstel te wijten aan gesteggel tussen Salvini's Lega en de Vijfsterrenbeweging. Plannen voor een nieuw rondje fiscale amnestie veroorzaken spanningen.

Miljoenen Italianen hebben om verschillende redenen problemen met de fiscus. Die drijven hen tot wanhoop en zelfmoord. Aan die situatie moeten we wat doen. Maar we gaan natuurlijk geen amnestie verlenen aan criminelen. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Luigi Di Maio, de leider van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en tevens vicepremier, zit niet op dezelfde lijn. Hij verliet maandagmorgen overleg met premier Giuseppe Conte en minister van Financiën Giovanni Tria over het thema.

Maandagnamiddag komen de belangrijkste leden van de regering opnieuw samen in een poging een doorbraak te forceren. Maar zolang die kwestie niet van de baan is, kan de Italiaanse regering geen groen licht geven aan de begroting 2019, klonk het maandag in regeringskringen. Het is afwachten of Rome tijdig een document met het fiscaal kader naar Brussel zal sturen.

Financiële markten

Naar de details van de begroting kijken de Europese Commissie, verschillende Europese leiders en de financiële markten al even uit. Eind september maakte de ploeg-Conte bekend dat ze het tekort op de Italiaanse begroting volgend jaar tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zou laten oplopen.

De vorige centrumlinkse bestuursploeg in Rome had Brussel vorig jaar nog beloofd het deficit in 2019 te zullen beperken tot 0,8 procent van het bbp. Dat het begrotingstekort onder de nieuwe bewindvoerders drie keer zo hoog dreigt uit te vallen, is geen verrassing. De Lega en de Vijfsterrenbeweging willen volgend jaar beginnen met de uitvoering van hun verkiezingsbeloftes.

Prijskaartje

De Lega stuurt bijvoorbeeld aan op de invoering van een vlaktaks. De Vijfsterrenbeweging zet dan weer voluit in op de invoering van een minimuminkomen voor de zwaksten in de maatschappij. Aan die maatregelen hangen een stevig prijskaartje.

De onzekerheid over de begrotingsplannen van de Italiaanse regering leidde de voorbije weken tot flink wat zenuwachtigheid op de financiële markten. Zowel de rente op tienjarige obligaties als de spread - het renteverschil met Duitsland - stegen aanzienlijk.