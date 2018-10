Italiaanse regering gaat niet in op begrotingseisen van Europa

De Italiaanse regering wuift de Europese oproep tot een bijsturing van de begrotingsplannen weg. 'Maar we zijn bereid tot een constructieve dialoog met Brussel', klinkt het.

In de schaakpartij rond de Italiaanse begroting heeft Rome maandagvoormiddag een tegenzet gedaan. De ploeg van premier Giuseppe Conte stuurde de Europese Commissie een brief waarin ze bevestigt dat ze bij haar plannen blijft om het tekort op de begroting volgend jaar te laten oplopen tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Brussel had Rome vorige week donderdag een brief gestuurd waarin het extra uitleg en bijsturingen vroeg. 'De Italiaanse ontwerpbegroting vertoont een nooit geziene afwijking van de begrotingsbeloften', stelde Europa daarin vast. De vorige centrumlinkse Italiaanse regering had Brussel beloofd het deficit in 2019 terug te dringen tot 0,8 procent van het bbp.

Niet over een nacht ijs

'We zijn ons ervan bewust dat onze begrotingsplannen niet in lijn liggen met de Europese regels', steekt de Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, in zijn antwoord van wal. Hij verzekert de Europese Commissie dat de Italiaanse bestuursploeg niet over een nacht ijs ging.

'Het was een moeilijke beslissing. Maar deze demarche is wel nodig als we de Italiaanse economische groei weer op het niveau willen brengen van voor de economische en financiële crisis van 2008 en wat willen doen aan de dramatische economische omstandigheden waarin veel Italianen leven', gaat Tria voort.

Nut van begrotingsontsporing

Tria verklaart zich in de brief bereid tot een 'constructieve dialoog' met de Europese Commissie. Hij maakt zich sterk dat hij de autoriteiten in Brussel kan overtuigen van het nut van de begrotingsontsporing.

De Italiaanse regering wijst erop dat ze inzet op investeringen, een liberalisering van de openbare diensten, een hervorming van justitie en administratieve vereenvoudiging. 'Die hervormingen gaan de economische groei stimuleren', luidt het.

De bevriezing van de geplande btw-verhoging valt volgens Tria ook te verdedigen. 'Zo'n btw-verhoging zou de economische groei afremmen', klinkt het.

Plannen afkeuren

De Europese Commissie buigt zich dinsdag over het Italiaanse antwoord. Mogelijk beslist ze dan al de huidige plannen definitief af te keuren. Daarna zou Rome drie weken krijgen om een nieuw budget in elkaar te boksen.

De onduidelijkheid over de Italiaanse begroting leidde de afgelopen weken tot zenuwachtigheid op de financiële markten. Eind vorige week bereikte de tienjaarsrente het hoogste peil in vijf jaar.