Italiaanse regering stuurt begroting net op tijd naar EU

Na een dag gesteggel en uren beraad geven de rechts-populistische Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging toch groen licht aan de begroting voor 2019. Een clash met Europa lijkt onvermijdelijk.

Slaagt Italië erin zijn ontwerpbegroting voor 2019 voor het verstrijken van de Europese deadline naar Brussel te sturen? Die vraag hield het Zuid-Europese land maandag in de ban.

Over het respecteren van de begrotingsdeadline was rond de middag twijfel ontstaan. Lega-kopman Matteo Salvini bracht de bal aan het rollen. 'Niet maandag maar dinsdag komt de ministerraad samen om de laatste hand te leggen aan de begroting', luidde het.

Het uitstel was een gevolg van onenigheid tussen de Lega en de Vijfsterrenbeweging over enkele fiscale kwesties. De rechts-populisten toonden zich voorstander van een nieuw rondje fiscale amnestie, maar de anti-establishmentpartij liep niet warm voor die maatregel.

Knopen ontwarren

Tijdens topoverleg maandagavond slaagden premier Giuseppe Conte, minister van Financiën Giovanni Tria, Salvini en Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, er uiteindelijk toch in de knopen te ontwarren. Er komt een gedeeltelijke fiscale amnestie. 'Maar notoire belastingontduikers zullen niet ontsnappen', maakte Di Maio zich sterk.

De begroting is rond en is naar de Europese Commissie gestuurd. Giuseppe Conte Italiaanse premier

Zodra de deal rond de fiscale amnestie rond was, werd snel groen licht gegeven aan het wetsontwerp over de begroting. De bewindslieden in Rome houden vast aan een begrotingstekort van 2,4 procent in 2019. De vorige centrumlinkse bestuursploeg in Rome had Brussel vorig jaar nog beloofd het tekort in 2019 te zullen beperken tot 0,8 procent van het bbp.

Verkiezingsbeloftes uitvoeren

Dat het begrotingstekort onder de nieuwe bewindvoerders drie keer zo hoog dreigt uit te vallen, is geen verrassing. De Lega en de Vijfsterrenbeweging willen volgend jaar beginnen met de uitvoering van hun verkiezingsbeloftes.

De invoering van een minimuminkomen voor de zwaksten in de maatschappij wordt al in het eerste kwartaal van 2019 van kracht. Luigi Di Maio Italiaanse vicepremier

De Lega stuurde bijvoorbeeld aan op de invoering van een vlaktaks. De Vijfsterrenbeweging zette dan weer voluit in op de invoering van een minimuminkomen voor de zwaksten in de maatschappij. 'Die maatregel wordt al in het eerste kwartaal van 2019 van kracht', verduidelijkte Di Maio maandagavond.

Daarnaast zijn de regeringspartijen het eens over de verlaging van de pensioenleeftijd. Een geplande btw-verhoging komt er niet. Aan die maatregelen hangt een stevig prijskaartje. Om ze deels te financieren gaan de uitgaven voor de post migratie naar omlaag.

Europese Commissie

'De begroting is rond en is naar de Europese Commissie gestuurd', zei premier Giuseppe Conte - geflankeerd door Salvini, Di Maio en Tria - na afloop van het topberaad tijdens een persconferentie. 'We komen onze beloftes na en we garanderen dat de overheidsfinanciën op orde blijven.'

Ik heb er alle vertrouwen in dat ik de Europese Commissie bijkomende uitleg kan geven over onze plannen. Het is totaal ongefundeerd te denken dat deze begroting Europa kan doen exploderen. Giovanni Tria Italiaanse minister van Financiën

Op basis van de elementen die de voorbije weken al uitlekten, deelt de Commissie die analyse niet. Brussel drong de voorbije dagen bij de Italiaanse regering meermaals aan op bijsturingen.

Europa heeft nu twee weken tijd om de Italiaanse plannen onder de loep te nemen. De Commissie kan schriftelijk meer details vragen aan Rome of een bijsturing eisen.

Afgaande op de verklaringen van de afgelopen dagen lijkt de kans groot dat de Europese Commissie zo'n bijsturing gaat eisen. Het zou de eerste keer zijn dat een lidstaat de opdracht krijgt zijn huiswerk opnieuw te maken.

Financiële markten

Minister Tria maakte zich maandagavond evenwel sterk dat het niet zover zal komen. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat ik de Europese Commissie bijkomende uitleg kan geven over onze plannen en verduidelijken waarom die maatregelen nodig zijn om een groeivertraging tegen te gaan. Het is totaal ongefundeerd te denken dat deze begroting Europa kan doen exploderen', zei hij.

Meer details over de Italiaanse begrotingsplannen 'volgen in de komende dagen', lieten de kopstukken van de regering in Rome nog weten. Naar die bijkomende informatie kijken ook de financiële markten met veel belangstelling uit.