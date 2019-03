Italië bakt zoete broodjes met China

Italië is de eerste grote economie die China's controversiële Belt and Road investeringsprogramma onderschrijft. Rome gaat daarmee regelrecht in tegen de Europese strategie om Chinese investeringen kritischer tegen het licht te houden.

China’s Belt and Road Initiative (BRI) wordt vaak de 'nieuwe zijderoute' genoemd. Ze brengt 67 procent van de wereldbevolking en een kleine 40 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) binnen handbereik van Beijing.

China pompte de voorbije jaren meer dan 1.000 miljard dollar in het immense project, dat meer dan 80 landen op drie continenten moet verbinden via spoor- en snelwegen, pijpleidingen, havens en digitale infrastructuur. En de komende vijf jaar investeert president Xi Jinping nog eens 150 tot 200 miljard dollar per jaar in het project.

De Britse krant Financial Times meldt dat Italië de eerste grote economie wordt dat zijn zegen geeft aan BRI. De onderhandelingen tussen beide landen lopen nog, maar het Italiaanse ministerie voor economische ontwikkelingen verwacht tegen 22 maart een akkoord dat president Xi zal ondertekenen tijdens zijn bezoek aan Rome. Op het programma die dag: een ontmoeting met de Italiaanse president Sergio Mattarella en premier Giuseppe Conte, een staatsdiner en het bijwonen van een militaire parade.

De deal moet meer Italiaanse producten in China krijgen, de snelst groeiende economie van de wereld.

Strenge evaluatie

Maar Romes initiatief wordt niet gesmaakt in de VS, dat een handelsoorlog met China uitvecht, en ook de Europese Unie zal grote ogen trekken. Daags voor Xi's bezoek aan Italië vergadert Brussel over het standpunt van de 27 EU-landen ten opzichte van Chinese investeringen. Op 9 april staat een Europees-Chinese top gepland.

Zowel de VS als sommige Europese landen vrezen dat de nieuwe zijderoute Chinese bedrijven bevoordeelt, de ontvangende landen opzadelt met grote schulden en door Beijing wordt gebruikt om zijn greep - strategisch en militair - op de wereld te vergroten. Duitsland en Frankrijk willen dat de EU gemeenschappelijke strenge criteria vastlegt om Chinese projecten tegen het licht te houden.

Op die manier zou bijvoorbeeld Huawei kunnen worden geëvalueerd, de Chinese netwerkleverancier die door de VS en Australië is verbannen omdat China zou kunnen spioneren via diens apparatuur. De EU-landen stellen zich milder op tegen Huawei. Voorlopig toch, in onder meer België, het VK en Duitsland onderzoeken inlichtingendiensten de netwerkproducten van Huawei. Telecomoperatoren als Proximus, Orange Belgium en Telenet wachten op die adviezen vooraleer ze hun netwerk upgraden naar 5G, de nieuwste technologie voor mobiel internet. Huawei is koploper in 5G en geeft daarbij het nakijken aan het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson.