Italië eist EU-solidariteit voor geredde migranten

Italië eist een solidaire verdeling van migranten als voorwaarde om reddingsschepen in Italië te laten aanmeren.

Zelfs de migranten die door de schepen van de Europese reddingsoperatie Sophia worden opgepikt op de Middellandse Zee, zijn enkel welkom in Italiaanse havens als andere lidstaten een deel van de opvarenden opvangen. De kwestie zorgde de afgelopen week voor diplomatiek crisisoverleg en een drukke briefwisseling tussen Rome en Brussel.

Om Italië tegemoet te komen, rolt de Europese Commissie volgende week plannen uit voor een tijdelijk en voorlopig solidariteitsmechanisme voor het ontschepen van migranten. Dat beloofde EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in een brief aan de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Die had Juncker zelf aangeschreven met de vraag een crisiscel op te richten voor de verdeling van migranten.

Veilige haven

De Europese Commissie is 'bereid haar rol als coördinator op te nemen', zegt Juncker in zijn brief. Hij herinnert er Conte er wel aan dat de EU niet bevoegd is om te beslissen welke havens veilig zijn om migranten naartoe te brengen na eenreddingsoperatie.daarvoor gelden immers internationale regels.

De voorbije maanden weerde Rome al boten van ngo's en schepen die niet onder Italiaanse vlag varen. Met het het dreigement alle schepen te weren op voorwaarde van een solidaire verdeling, gaat de Italiaanse regering nog een stap verder.

Begin deze week konden 450 migranten pas van boord in het Siciliaanse Pozzallo, nadat Malta, Frankrijk, Spanje, Portugal en Duitsland beloofden een deel van de opvarenden op te zullen vangen. De EU-Commissie hielp bij die coördinatie.

Italië wil die praktijk van verdeling van migranten nu standaard maken. 'Dergelijke ad hoc oplossing is geen duurzame weg, schrijft Juncker in zijn brief. 'Ik denk dat u die mening deelt.'

Operatie Sophia

De Italiaanse chantage van de operatie Sophia ligt moeilijk bij een aantal lidstaten. Italië draagt immers grote verantwoordelijkheid voor het operationele gedeelte van Sophia en is volgens het internationale recht ook bevoegd voor het vinden van een veilige haven. Het mandaat voor de reddingsopertaie loopt wel nog toe eind dit jaar

De hoge vertegenwoordiger van het Buitenlandse Beleid, Federica Mogherini, beloofde maandag al de herziening van de operatie Sophia te versnellen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Enzo Moavero Milanesi, had eerder deze week bij Mogherini al gepleit voor een herziening van het mandaat van Sophia.

Migratieplatformen en -centra

Dee oplossing die de Commissie deze maand nog wil voorstellen, is tijdelijk, tot Europa beschikt over een echte grens- en kustwacht, een Europees asielbureau en gezamenlijk terugkeerbeleid. De EU--Commissie belooft hier voorstellen over in september.

Op de Europese top eind juni beloofden de EU-leiders bovendien centra op te zetten aan beide kanten van de Middellandse zee waar asielzoekers snel kunnen worden gescheiden van illegale migranten: ontschepingsplatformen in de Noordafrikaanse landen; controlecentra in Europa.

Europa zou voor beide centra samenwerken met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie IOM. Egypte, Tunesië en Marokko lopen alles behalve warm voor die idee. Ook Libië weigert medewerking.