Italië gaat volledig in quarantaine

Het coronavirus brengt Italiës toeristische sector een ware klap toe. De vrees voor een recessie in het land maar ook in de rest van Europa groeit. Net als de roep om Europese stimulusmaatregelen.

De Europese leiders houden dinsdag spoedoverleg over een gecoördineerde aanpak en een stimulusplan.

Italië is de nieuwe werkweek in bevreemdende omstandigheden begonnen. In de regio's Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna gelden draconische maatregelen. Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken heeft de regering van premier Giuseppe Conte de bewegingsvrijheid van bijna 16 miljoen Italianen, een kwart van de bevolking, drastisch ingeperkt. Scholen, musea, theaters, sporthallen, zwembaden en discotheken blijven dicht.

Maandagavond scherpte Conte die regels nog aan: het hele land gaat vanaf dinsdagochtend volledig in quarantaine. Mensen mogen zich enkel verplaatsen voor werk en voor noodgevallen. Het openbaar vervoer blijft operationeel.

Door sociale contacten te beperken in de hoop nieuwe besmettingen te vermijden hoopt Rome de druk op het gezondheidssysteem wat weg te nemen. Veel ziekenhuizen kampen door de toevloed aan patiënten met een capaciteitsprobleem. 'We hebben geen andere keus dan intensieve verzorging toe te dienen in gangen, operatiekwartieren en revalidatiezalen. Veel vleugels van ziekenhuizen zijn ontruimd om plaats te maken voor heel zieke mensen', zegt Antonio Pesenti, het hoofd van de crisiseenheid in Lombardije.

Zorgenkind van Europa

De Italiaanse regering hoopt dat de ingrepen snel effect hebben. Want de quarantainemaatregelen dreigen de economie, al jaren het zorgenkind van Europa, met een serieuze infectie op te zadelen. Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna - de thuishaven van enkele multinationals maar ook van heel veel kmo's - zijn samen goed voor ruim 40 procent van 's lands bruto binnenlands product. Het zijn de productiefste streken en de exportgebieden bij uitstek.

We onderzoeken alle opties, zoals een flexibelere toepassing van de Europese begrotingsregels of staatssteun aan getroffen sectoren. Ursula von der Leyen Voorzitster Europese Commissie

Het eerste kwartaal van 2020 beschouwt Rome alvast als verloren. Om de economische impact zoveel mogelijk te beperken had de ploeg-Conte eind vorige week al voor 7,5 miljard euro maatregelen genomen. 'Maar we stoppen hier niet. We gaan een massale shocktherapie gebruiken. Een buitengewone situatie kunnen we niet met gewone maatregelen tegemoet treden', zei de premier maandag.

Italië staat dan wel in de frontlinie in Europa, maar de coronacrisis bezorgt ook steeds meer andere overheden op het continent hoofdbrekens. Duitsland, Frankrijk en Spanje zien het aantal besmettingen ook in sneltreinvaart oplopen. Met mogelijk aanzienlijke economische implicaties. In Spanje is Baskenland, het industriële hart, zwaar getroffen.

Gecoördineerde aanpak

De ontwikkelingen op het terrein doen het besef groeien dat Europa meer dan ooit nood heeft aan een gecoördineerde aanpak als het de epidemie én de economische schade binnen de perken wil houden. 'We hebben dringend actie nodig om onze gezondheidsmaatregelen, de onderzoeksinspanningen en ons economisch antwoord te coördineren. Laten we samenwerken', zei de Franse president Emmanuel Macron maandag.

Toeval of niet: enkele minuten later maakte de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, bekend dat er dinsdagmiddag via de telefoon een Europese top komt over de aanpak en de coördinatie van de coronacrisis. Een primeur.

ECB door medicijnenvoorraad

De hamvraag luidt welke instrumenten Europa in stelling kan brengen om de economie zoveel mogelijk te behoeden voor een coronadip. Tijdens en in de nasleep van de financiële en economische crisis van 2008-2009 nam de Europese Centrale Bank (ECB) het leeuwendeel van de inspanningen voor haar rekening door de rente historisch laag te houden en in bulk obligaties aan te kopen.

We hebben geen andere keus dan intensieve verzorging toe te dienen in gangen, operatiekwartieren en revalidatiezalen. Veel vleugels van ziekenhuizen zijn ontruimd om plaats te maken voor heel zieke mensen. Antonio Pesenti Hoofd crisisteam Lombardije

De instelling uit Frankfurt kan donderdag nog een laagje van de rente afvijlen. Maar omdat die al onder nul noteert, rest de ECB daar niet al te veel speelruimte meer. Als alternatief zou ze goedkope leningen kunnen geven aan banken die zwaar getroffen kmo's via kredieten een reddingsboei toegooien.

De ECB-top waarschuwt de politieke leiders in Europa al maanden dat zijn medicijnenvoorraad stilaan uitgeput is en dat overheden hun verantwoordelijkheid niet langer kunnen ontlopen. Zeker de lidstaten die hun financiële huishouding op orde hebben. Topvrouw Christine Lagarde kijkt in de eerste plaats naar Duitsland om het geld te laten rollen en miljarden te pompen in bijvoorbeeld infrastructuurwerken om de Europese economie wat zuurstof te bieden.

Staatssteun

Berlijn deed zondag een bescheiden inspanning. In de periode 2021-2024 geeft de regering van kanselier Angela Merkel 12,4 miljard euro extra uit. Te weinig, oordelen analisten. Volgens hen kan Duitsland gemakkelijk een stimulusplan van 50 miljard euro in de steigers zetten.