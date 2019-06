Italië krijgt standje voor hoge schuld, maar ook uitstel van executie

De Italiaanse schuld stijgt in plaats van te dalen en dreigt dit jaar op te lopen tot 133,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 2,5 procent, terwijl de Italiaanse regering in de herfst beloofde het deficit te beperken tot 2 procent van het bbp. Volgend jaar dreigt Italië een tekort van 3,5 procent te boeken. Dat is een pak boven de Europese alarmdrempel van 3 procent.

De markten zullen wel reageren op het voorstel van de Commissie. Wellicht kiest Rome, net als in de herfst, voor onderhandeling met de Commissie over aangepaste budgetdoelstellingen. Een boete die kan oplopen tot 0,2 procent van het bbp is al helemaal niet in zicht. Het hele proces duurt ettelijke jaren en een meerderheid van lidstaten is ertegen gekant.