Italië laat begrotingstekort oplopen tot 1,4 procent

De Italiaanse regering is van plan het begrotingsbeleid te versoepelen en miljarden meer uit te geven.

Minister van Economie Giovanni Tria foeterde afgelopen week in het parlement op de strikte begrotingsnormen die Rome moet volgen. Het doel om het tekort volgend jaar terug te dringen tot 0,8 procent van het bbp noemde hij 'te drastisch'.

Volgens het persbureau Reuters, dat zich baseert op regeringsbronnen, is Tria van plan het deficit te laten oplopen tot 1,3 à 1,4 procent van het bbp. Dat is nauwelijks minder dan de beoogde 1,8 procent die dit jaar moet worden gehaald.

Belastingen verlagen

De Italiaanse regering - een coalitie van de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechtse Lega - had eerder al laten weten dat ze meer geld wou uitgeven, onder meer om de belastingen te verlagen en de sociale uitgaven op te trekken.

Door het tekort in 2019 te laten oplopen tot 1,4 procent zou zowat 11 miljard euro extra vrijkomen voor uitgaven. Dat is een pak minder dan de 100 miljard euro waarvan sprake was bij het aantreden van de regering begin juni.