Italië ontsnapt voorlopig aan Europese inbreukprocedure

Brussel kwam tot dat besluit nadat de Italiaanse regering er zich de afgelopen dagen toe verbonden had 'maatregelen te nemen om het begrotingstekort dit jaar met 7,6 miljard euro terug te dringen'. Meer details over de geplande ingrepen legt de Commissie volgende week voor aan de eurogroep, de vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone.

De Italiaanse begroting veroorzaakt al maanden spanningen tussen Rome en de Europese Commissie. De twee partijen gingen in de herfst van 2018 een eerste keer met elkaar in de clinch toen Rome meedeelde dat het tekort op de begroting dit jaar zou oplopen tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) terwijl met de vorige regering een deficit van 0,8 procent afgesproken was.

Na wekenlang gebakkelei kwam in december een compromis uit de bus. Italië verbond zich ertoe het tekort tot 2,04 procent te beperken. Maar na economisch ontij stelde Rome die doelstelling in maart weer bij naar 2,4 procent.

Omdat ook de schuldenberg blijft groeien, dreigde Europa met disciplinaire maatregelen. Die procedure kan uitmonden in een miljardenboete. In een poging Brussel te paaien stuurde Italië begin deze week zijn begroting weer bij.

Sociale programma's

'Door wat te snoeien in de uitgaven en dankzij hogere inkomsten kunnen we het tekort toch beperken tot 2,04 procent van het bbp', zei Conte dinsdag in de marge van de Europese top over de verdeling van de topjobs. Ook het structureel tekort - een betere graadmeter voor de gezondheid van de begroting omdat het geen rekening houdt met eenmalige factoren en de impact van de conjunctuur - zal sneller dalen.