Italië snoeit in groeiprognose

De derde economie van de eurozone slaagt er maar niet in stevig te groeien. Tot nu toe ging Italië uit van een groei van bruto binnenlands product (bbp) van 1,5 procent dit jaar. Maar in geactualiseerde documenten gaat de Italiaanse regering voortaan maar uit van 1,2 procent voor 2018.

Voor de drie komende jaar is de Italiaanse regering evenwel optimistischer. Daarvoor wordt uitgegaan van een economische groei van 1,5 procent (2019), 1,6 procent en 1,4 procent. Dat is veel hoger dan wat economisten in het algemeen voorzien. Zij zien de groei tussen 2019 en 2021 vertragen van 1,2 tot 1 procent.