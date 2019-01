Italië sukkelt opnieuw in recessie

Op de financiële markten gaat bijna alle aandacht naar de brexit en de vraag of China en de Verenigde Staten hun handelsoorlog kunnen ontmijnen, maar dat betekent niet dat het prangendste probleem van de eurozone weg is: Italië.

Ook al hebben Rome en de Europese Commissie hun conflict over de begroting over de Europese verkiezingen getild, de schade als gevolg van de scherpe renteopstoot in de loop van 2018 is er. Dat waarschuwde Europese Centrale Bank-voorzitter Mario Draghi al en wordt nu bevestigd in het jongste maandbulletin van de Banca d'Italia.