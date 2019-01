Jacht op drie topfuncties bij ECB is officieel geopend

De vervanging dit jaar van de helft van het directiecomité van de Europese Centrale Bank (ECB) begint met de Belg Peter Praet. Zijn gedoodverfde opvolger is de Ier Philip Lane, maar verder zijn er minder dan ooit zekerheden.

Kandidaten om Peter Praet op te volgen als hoofdeconoom van de ECB mogen zich nu melden. De ministers van Financiën van de eurozone gaven vandaag officieel het startschot voor de opvolgingsprocedure van de Belg, die in mei afzwaait na acht jaar in het zeskoppige directiecomité van de ECB. Later dit jaar loopt het mandaat van nog twee zwaargewichten af: ECB-voorzitter Mario Draghi vertrekt eind oktober, Benoît Coeuré op oudjaar.

De vervanging van liefst de helft van het ECB-directiecomité – onder wie zowel de voorzitter als de invloedrijke hoofdeconoom – kan potentieel verstrekkende gevolgen hebben voor het monetair beleid in de eurozone. In dat opzicht is Philip Lane, de topfavoriet om Praet op te volgen, een geruststelling voor beleggers die vrezen voor een al te radicale breuk.

Gerespecteerd

Lane is een alom gerespecteerde topeconoom die zijn opleiding genoot aan Harvard University en vandaag voorzitter is van de Ierse centrale bank. De Ier heeft altijd Draghi’s crisisbeleid gesteund, inclusief de massale aankopen van staatsobligaties om de economie met liquiditeiten te overspoelen en de inflatie aan te wakkeren. Bovendien heeft Ierland als enig stichtend euroland nog nooit een zitje gehad in de ECB-directie.

Dat Philip Lane altijd Draghi gesteund heeft betekent niet per se dat hij een duif is, maar toont wel dat hij flexibel is en ‘out of the box’ durft te denken. carsten brzeski hoofdeconoom ing Duitsland

‘Lane geniet de meeste steun en zou ook een geweldige opvolger van Praet zijn’, meent Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland en ECB-watcher. ‘Lane zou garant staan voor een zekere continuïteit in het beleid, ongeacht wie de voorzitter wordt. Hij kijkt net als Praet niet met een dogmatische bril naar de economie, maar is daarentegen heel pragmatisch.’

‘Dat Lane altijd Draghi gesteund heeft betekent niet per se dat hij een duif is (voorstander van soepel beleid, red), maar toont wel dat hij flexibel is en ‘out of the box’ durft te denken’, aldus Brzeski. Geen overbodige luxe in een tijdperk waarin de ECB naar onconventionele maatregelen moet grijpen zolang de rente op nul gebetonneerd is. ‘Bovendien is er nood aan een bankier met fingerspitzengefühl nu de Europese economie vertraagt maar niet zeker is hoe erg het is.’

Voorspellen

De race voor de twee andere ECB-functies is veel moeilijker te voorspellen. ‘Voor de opvolging van Draghi blijft alles open. Ik zie geen gedoodverfde kandidaat. Dat komt omdat er dit jaar een multidimensionale benoemingscarrousel op gang komt, waarbij de uitslag van de Europese verkiezingen in mei een rol zal spelen’, aldus Brzeski. Na die verkiezingen komt er een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. En dus een koehandel tussen lidstaten, met de ECB als een van de puzzelstukken.

Ook binnen de ECB moet een puzzel gelegd worden, met evenwichten tussen grote en kleine landen, Noord- en Zuid-Europa, duiven en haviken. Zo zou de benoeming vorig jaar van de Spanjaard Luis de Guindos als ECB-vicevoorzitter de kans verhogen dat een Noord-Europeaan het voorzitterschap krijgt. In dat rijtje passen de Fin Erkki Liikanen, de Nederlander Klaas Knot en de Duitser Jens Weidmann.

Vooral Weidmann geldt daarbij als een havik die in de bestuursraad van de ECB meermaals protesteerde tegen het opkoopprogramma en graag hamert op budgettaire discipline. Het maakt van de voorzitter van de Duitse centrale bank een controversiële keuze, maar Brzeski acht de orthodoxe Weidmann zeker niet kansloos. Liikanen, tot vorige zomer gouverneur van de Finse centrale bank en een gematigde havik, lijkt dan een veiliger keuze. Zijn opvolger, Olli Rehn, is eveneens in de running. Nadeel is dat Rehn net als de Guindos een ex-politicus is.

Lagarde

Andere kanshebbers zijn de Franse centraal bankier François Villeroy de Galhau, diens landgenoot en IMF-directeur Christine Lagarde, en huidig directielid Coeuré. Voor die laatste moeten wel de regels voor termijnen omgebogen worden. Als ‘dark horse’ tipt Brzeski op de Estse centraal bankier Ardo Hansson. ‘Een uitstekende econoom die op de Duits-Nederlandse lijn zit en een compromiskandidaat kan zijn.’