Janet Yellen forceert uitstel Europese digitaks

De Europese Commissie bergt een voorstel voor een eigen digitaks op tot er een akkoord ligt over een wereldwijde belastinghervorming. Dat wordt eind oktober verwacht. Het uitstel komt er op uitdrukkelijke vraag van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen.

De ministers van Financiën van de G20, de belangrijkste rijke en opkomende industrielanden, schaarden zich afgelopen weekend achter twee wereldwijde belastinghervormingen: een plan voor een wereldwijd minimumtarief van 15 procent voor het belasten van winsten van multinationale ondernemingen en een mechanisme om de belasting evenwichtiger te herverdelen op basis van de geboekte winst in elk land. Eerder kregen de twee voorstellen al de steun van de leiders van de G7 en van 130 van de 139 landen van de OESO.

Drie lidstaten van de Europese Unie sloten zich nog niet aan bij dit compromis: Ierland, dat een vennootschapsbelasting van 12,5 procent heeft, Hongarije en Cyprus. De Ierse minister van Financiën, Paschal Donohoe, is voorzitter van de Eurogroep. In Venetië werden Donohoe en Europees commissaris voor Financiën Paolo Gentiloni onder vier ogen aangepakt door de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen. Zij maakt zich al langer zorgen over het Europese plan voor een eigen digitale belasting. Dat initiatief kan de Amerikaanse goedkeuring van de wereldwijde belastinghervorming in zwaar weer brengen. Washington lust de Europese aanvallen op grote techbedrijven niet.

Yellen reisde na de G20 door naar Brussel. Een onderhoud met Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen bevestigde dat Europa de digitaks voorlopig in de koelkast stopt, tot de mist over een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent is opgetrokken. Op de top van de G20 eind oktober moet er een akkoord komen over het wereldwijde minimumtarief en de verdeling van belastinginkomsten tussen landen.

'Topprioriteit'

Yellen sprak in de namiddag ook twee uur lang met haar 27 Europese collega's. 'Voor Europa is dit wereldwijde belastingakkoord een topprioriteit. We gaan met Yellen samenwerken om dit mogelijk te maken', benadrukte Gentiloni na afloop van dit overleg. Donohoe belooft 'hard te werken de komende maanden om te kijken of een oplossing mogelijk is'.

