Jean Gandois (1930-2020), de man die Cockerill-Sambre moest redden

De Franse topindustrieel Jean Gandois is op negentigjarige leeftijd overleden. In België raakte hij vooral bekend door de harde herstructurering van het staalbedrijf Cockerill-Sambre.

Gandois werd in 1983 door de regering van Mark Eyskens aangetrokken om de Belgische staalgroep Cockerill-Sambre te herstructureren. Dat gebeurde op het hoogtepunt van de staalcrisis. Gandois werkte toen als raadgever voor de Luxemburgse regering voor het staalbedrijf Arbed.

De Fransman die al een reputatie had van keiharde manager, vloog er stevig in. Hij ontsloeg 7.000 arbeiders bij de groep, waardoor er nog 8.000 overbleven in de vestigingen in Luik en Charleroi.

Gandois ontsloeg 7.000 arbeiders bij Cockerill-Sambre, waardoor er nog 8.000 overbleven in de vestigingen in Luik en Charleroi.

Tegelijkertijd onderhandelde hij met Albert Frère, toen nog actief in de staalsector, over de aankoop van Frère-Bourgeois Commerciale (FBC), een commercieel vehikel dat het monopolie had op de verkoop van het staal. Na lange onderhandelingen kreeg Frère 25 miljoen euro voor zijn belang van 51 procent in FBC. Eerder had de Belgische staat hem 19 miljoen euro betaald voor de 49 procent van FBC.

Autoritaire stijl

De verkoop van FBC was de eerste stap naar de volledige integratie van de staalgroep. Zodra de grote herstructurering afgerond was, zou Gandois nog geruime tijd voorzitter van de Belgische staalgroep blijven. Hij combineerde die job met het voorzitterschap van Pechiney, de genationaliseerde aluminiumgroep in Frankrijk. Eind 1988 verwierf Pechiney de controle over het Amerikaanse Triangle en werd zo de grootste producent van drankblikjes.

Dure recepties waren niet aan hem besteed, maar hij kende wel het oeuvre van Georges Brassens uit het hoofd.

Gandois had een autoritaire stijl en duldde geen tegenspraak. Als men hem verweet dat hij gedurende zijn carrière 100.000 mensen had ontslagen, luidde het laconiek: 'Als ik dat niet gedaan had, waren 300.000 mensen hun job kwijtgeraakt.'

In 1994 nam hij het commando over van de Franse werkgeversorganisatie. Als 'patron van de patrons' werkte hij zijn agenda af. Hij stond bekend als humeurig en durfde mensen de mond te snoeren als het hem te langdradig werd. Dure recepties waren niet aan hem besteed, maar hij kende wel het oeuvre van Georges Brassens uit het hoofd.

35-urige werkweek

Politiek liet Gandois zich niet makkelijk vastpinnen. Wel stapte hij op bij de werkgeversorganisatie in 1997, toen de 35-urige werkweek in Frankrijk werd ingevoerd. Gandois zetelde ook in tal van raden van bestuur van Franse groepen. In 2005 werd hij nog ondervoorzitter van Suez (nu Engie).