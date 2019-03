Krimp Duitse industrie verbergt prille heropleving

De Duitse industriële productie is in januari onverwacht gedaald, maar andere indicatoren wijzen op een versnelling van de groei.

Nieuwe cijfers over de Duitse industrie suggereren dat het met de Duitse economie van kwaad naar erger gaat. De industriële productie daalde in januari met 0,8 procent tegenover december. Economen hadden een stijging met 0,5 procent voorspeld.

Maar Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland, waarschuwt voor overdreven pessimisme over de Duitse economie. 'Er zijn prille tekenen van een uitbodeming: de private consumptie is zeer sterk, de binnenlandse bestellingen stijgen en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit blijft erg hoog. De voorwaarden voor een verdere stijging van de investeringen zijn vervuld.' Hij merkt ook op dat verscheidene cijfers van december opwaarts zijn herzien.

Twee gezichten

De Duitse economie lijkt steeds meer een economie met twee gezichten: een krimpende industrie en een veel sterkere dienstensector. De groeiversnelling in de dienstensector woog in januari en februari zwaarder dan de krimp van de industrie, blijkt uit de maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij aankoopdirecteurs van bedrijven.

Brzeski is gematigd optimistisch over de economische vooruitzichten. 'Er zijn tekenen dat de Duitse industrie een bodem heeft bereikt.' Maar hij blijft voorzichtig. 'Als de zoektocht naar de bodem te lang duurt moet de Duitse regering een budgettaire stimulus overwegen.' Daarvoor is ruimte, want Duitsland boekt een begrotingsoverschot.