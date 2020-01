Laatste jaar om groene meet te halen

Eind 2018 zat de EU gemiddeld op 18 procent. Dat cijfer zal in 2019 nog wat gestegen zijn, zodat er nog slechts een jaar is om de finale doelstelling te halen. Enkele landen zijn nu al geslaagd en zitten boven hun persoonlijke doelstelling. Zweden, het land van klimaatactiviste Greta Thunberg, heeft het ambitieuze doel van bijna 50 procent al in 2018 overschreden. Ook de buurlanden Finland en Denemarken liggen voor op schema. In Noord-Europa wordt veel gebruikgemaakt van energie uit waterkracht en wind. Ook Bulgarije scoort goed. Portugal zit dicht bij zijn doel.