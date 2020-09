Lagarde praat euro omhoog

'We moeten de opmars van de euro niet overdramatiseren.' Met die woorden deed ECB-voorzitster Christine Lagarde het omgekeerde van wat economen verwacht hadden. Ze praatte de euro omhoog.

De kleine lettertjes. Daar draaide het om bij de bestuursvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag, waarop zoals verwacht geen beleidsaanpassingen werden aangekondigd. De vergadering was vooral een communicatietest waarbij ECB-watchers hadden verwacht dat de ECB zou proberen de opmars van de euro met woorden te temperen. De eenheidsmunt is sinds juni met 10 procent gestegen tegenover de dollar. Een sterke euro hypothekeert het economisch herstel in de eurozone en werkt dalende prijzen (deflatie) in de hand.

'We moeten niet overreageren', zei ECB-voorzitster Lagarde over de wisselkoers. Ze gaf wel toe dat de euro, hoewel die niet tot het mandaat van de ECB behoort, druk werd besproken tijdens de vergadering. De euro steeg na de uitlatingen naar 1,190 dollar tegenover 1,181 voor de persconferentie.

Dit blijft een crisis als geen ander met een zeer ongebruikelijk herstelpad. Christine Lagarde Voorzitter Europese Centrale Bank

Inflatie

Lagarde erkende het V-vormige economische herstel sinds het terugdraaien van de quarantainemaatregelen, maar benadrukte vooral de grote onzekerheid. 'Vooral de dienstensector verliest aan momentum en de recente toename van het aantal coronabesmettingen kan het herstel verder fnuiken', zei de topvrouw.

'Dit is een crisis als geen ander', zei Lagarde, 'met een heel ongebruikelijk herstelpad.' De ECB heeft bij het begin van de coronacrisis in maart zeer snel en stevig ingegrepen met een massief opkoopprogramma (PEPP), waarmee ze voor 1.350 miljard euro aan schuldpapier opkoopt van overheden en bedrijven. 'Dat programma zal minstens tot juni 2021 lopen of tot wanneer we de inschatting maken dat de coronarisico's voor de economie zijn geweken', stelde de ECB. 'Een verhoging van het PEPP-programma werd niet besproken', zei Lagarde

De koers van de euro werd uitvoerig besproken tijdens de vergadering. Maar we moeten niet overreageren. Christine Lagarde Voorzitter Christine Lagarde

Door het lagere productiepeil en de verminderde uitgaven van de consumenten is er prijsdruk in de eurozone. 'Maar het negatieve inflatiecijfer van augustus (waarbij de inflatie daalde naar -0,2 procent, red.) is zeer tijdelijk', zei Lagarde. De ECB mikt op 1 procent inflatie in 2021 en op 1,3 procent in 2022, een lichte verhoging tegenover de verwachting van juni. Daardoor verlaagt de kans op bijkomende stimulusmaatregelen.

Strategische oefening

Het huidige, zeer soepele monetaire beleid lijkt nog zeer lang te zullen voortduren. Daarvoor leverde de Amerikaanse centrale bank (Fed) eind augustus het bewijs door haar inflatiedoelstelling te versoepelen, waarmee ze de deur opent voor een zeer lange periode van uiterst lage rentes. Ook de ECB herbekijkt voor het eerst sinds 2003 of haar strategie nog aangepast is aan de sterk veranderde wereld. 'Die oefening gaat onverminderd door', zei Lagarde nadat voormalig ECB-hoofdeconoom Peter Praet had opgeroepen de oefening te versnellen. 'We draaien elke steen om', zei Lagarde.

Lagarde besloot de persconferentie geëmotioneerd. In het Frans nam ze het woord om haar lof te spreken over Antoine Rufenacht. De oud-burgemeester van Le Havre en campagneleider van Jacques Chirac overleed afgelopen weekend en werd vandaag begraven. 'Hij was een persoonlijke vriend en een groot voorbeeld', sprak Lagarde. Bij de ECB moeten ze duidelijk nog wennen aan Lagardes meer persoonlijke communicatiestijl. Haar uitspraak over Rufenacht werd uit de video van de persconferentie verwijderd.