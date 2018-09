Lagere kerninflatie tegenvaller voor Draghi

De kerninflatie in de eurozone is in september onverwacht gedaald.

De nieuwe inflatiecijfers van Eurostat zijn slecht nieuws voor de Europese Centrale Bank (ECB). De kerninflatie in de eurozone daalde in september naar 0,9 procent, tegenover 1 procent in augustus. Economen hadden een stijging naar 1,1 procent voorspeld. De kerninflatie houdt geen rekening met de volatiele prijzen van voeding, energie, alcohol en tabak.

ECB-voorzitter Mario Draghi voorspelde maandag in het Europees Parlement een 'relatief krachtige' stijging van de kerninflatie in de komende jaren. Hij verwees naar de daling van de werkloosheid en snellere stijging van de lonen. Draghi zal nog even geduld moeten hebben.

Olieverhaal

De algemene inflatie in de eurozone steeg in september zoals verwacht naar 2,1 procent, tegenover 2 procent. 'Dat is vooral een olieverhaal', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. 'De energieprijzen stegen met 9,5 procent.'

De ECB streeft naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'. Op het eerste gezicht is de algemene inflatie dus iets te hoog. Vanden Houte: 'De ECB besteedt meer aandacht aan de onderliggende prijsdynamiek. De geringe stijging van de dienstenprijzen toont aan dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig niet veel inflatie creëert.'