Larry Summers: 'ECB moet meer inflatie creëren'

De Amerikaanse topeconoom levert spijkerharde kritiek op de Europese Centrale Bank. Die begaat volgens hem een grote fout door de geldkraan dicht te draaien.

Larry Summers wond er maandagavond bij de aanvang van zijn toespraak geen doekjes om. 'Mijn goede vriend Mario Draghi heeft mij uitgenodigd om wat te provoceren en het orthodoxe denken ter discussie te stellen', zei de topeconoom op de jaarlijkse jamboree van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra. 'Dat zal ik dan ook maar doen.'

ECB-president Draghi en zijn collega's kregen inderdaad een flinke brok kritiek te verwerken. Hun jongste koerswijziging kreeg ervanlangs in de analyse die volgende, ook al noemde Summers die niet expliciet.

De ECB besloot vorige week haar opkoopprogramma van obligaties tegen eind dit jaar stop te zetten. Tot en met september slaat het eurosysteem nog maandelijks voor 30 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties in, daarna volgt een kwartaal waarin de centrale banken nog maar 15 miljard euro per maand opkopen.

Het opkoopprogramma werd begin 2015 opgezet om inflatie te creëren op een ogenblik dat de eurozone flirtte met deflatie. Daar is het ook in geslaagd, zei Peter Praet twee weken geleden. De hoofdeconoom van de ECB verwacht dat het economische herstel in combinatie met een krappere arbeidsmarkt tot een duurzaam hogere inflatie zal leiden.

De jongste inflatiecijfers lijken Praet op het eerste gezicht gelijk te geven. De stijging van het algemeen prijspeil in de eurozone bedroeg in mei 1,9 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele energie- en voedselprijzen, bleef hangen op 1,1 procent. Dat is een eind verwijderd van de doelstelling van 'dicht bij, maar minder dan 2 procent'.

Evenwichtsrente

Summers vindt het een slechte zaak dat de ECB de monetaire stimulus van het opkoopprogramma later dit jaar terugschroeft. De economie en de wereld zijn volgens hem juist gebaat bij een beleid dat veel sterker inzet op het aanjagen van de inflatie.

De Amerikaan verwijst daarvoor naar het peil van de evenwichtsrente of de neutrale rente. Dat is het niveau waarbij de economie op volle capaciteit draait, met een stabiel of traag groeiend prijspeil.

Die evenwichtsrente is de voorbije decennia structureel gedaald, leert onderzoek van economen verbonden aan de Federal Reserve. Kathryn Holston, Thomas Laubach en John Williams berekenden dat de neutrale rente in de eurozone eind vorig jaar amper 0,05 procent bedroeg, vergeleken met 0,45 procent in de VS. Begin jaren 90 lag dat voor beide nog in de buurt van 3 procent.

Levensstandaard

Er zijn verschillende verklaringen voor die daling, waaronder demografische ontwikkelingen, de technologische vooruitgang, een groei in ongelijkheid en lagere productiviteitstoenames. Mensen die hun levensverwachting zien stijgen, zullen tijdens hun loopbaan meer sparen om na hun pensioen hun levensstandaard op peil te kunnen houden. Doordat het aanbod van spaargeld daardoor toeneemt, daalt de prijs ervan (de rente).

Om economische groei aan te moedigen moet een centrale bank bewerkstelligen dat de reële rente, de nominale rente min de inflatie, onder de evenwichtsrente ligt. Maar hoe dichter die evenwichtsrente bij het nulpunt ligt, hoe minder ruimte ze heeft om met renteverlagingen een economische stimulus te geven.

'In vroegere tijden konden centraal bankiers een recessie aanpakken door hun nominale rente met 5 procentpunten te verlagen', merkt Summers op. 'Dat was de wonderoplossing, maar die is nu niet meer beschikbaar. Niet voor Draghi, en meer dan waarschijnlijk ook niet voor zijn opvolger.'

Het belangrijkste rentetarief van de ECB schurkt al sinds september 2014 tegen het nulpunt aan, en daar komt hoogstwaarschijnlijk pas verandering in na de zomer van volgend jaar. Bij de collega's van de Federal Reserve is met een beleidsrente van 1,75 procent tot 2 procent iets meer marge, maar ook daar blijft de mogelijkheid om in dat tarief te knippen beperkt.

Populisme

'Op geen enkel moment in de afgelopen zeventig jaar was de wereld economisch, politiek en maatschappelijk zo slecht in staat met een recessie om te gaan als vandaag', meent Summers. 'Het is van het allergrootste belang dat we zo lang mogelijk vermijden dat in de nabije toekomst een economische achteruitgang komt, want dat zou het populisme, protectionisme en economisch nationalisme enkel doen toenemen.'