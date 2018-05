Lidl Nederland stopt met sigarettenverkoop, Lidl België voorlopig niet

De keten wil in Nederland de verkoop gefaseerd afbouwen. Uiterlijk in 2022 moeten bij onze noorderburen alle pakjes uit de filialen verdwenen zijn.

In Nederland zegt Lidl dat de verkoopcijfers van sigaretten de afgelopen jaren zijn teruggelopen en de verkoop niet meer rendabel is. Maar ook heeft de winkelketen maatregelen genomen om de verkoop van rookwaar te ontmoedigen. Zo heeft de organisatie al in 2017 sigaretten in alle filialen uit het zicht geplaatst.