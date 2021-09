Londen ruziet met bedrijven over truckerstekort

Premier Boris Johnson roept tegelijk via de zondagseditie van The Daily Telegraph Britse transporteurs op 'truckers beter te betalen'. Een oproep die goed is voor een gepikeerde reactie bij die transporteurs. 'Er is over heel Europa een tekort aan vrachtwagenchauffeurs', zegt Marco Digioia, de voorzitter van de European Road Haulers Association in The Observer. 'Ik ben niet zeker hoeveel Europese truckers er bereid zijn naar het VK te komen'.