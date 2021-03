Londen waarschuwt EU voor ‘contractbreuk’ bij exportban AstraZeneca-vaccin

De Britse minister van defensie Ben Wallace waarschuwt Europa voor reputatieschade en contractbreuk als ze de uitvoer blokkeert van coronavaccins naar het Verenigd Koninkrijk.

Het zou voor de Europese Unie ‘contraproductief’ zijn als ze de export van coronavaccins naar het Verenigd Koninkrijk zou verbieden. Dat zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace zondag in een interview met Sky News.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwde afgelopen week dat de export naar derde landen afhankelijk kan worden gemaakt van de vaccins die die landen zelf uitvoeren. Maar als de Commissie het zover drijft, dreigt ‘ernstige reputatieschade’, zegt Wallace nu.

Maatregelen

Sinds begin februari voerde de EU al 10 miljoen vaccins uit naar het VK, maar het ontving zelf niets. ‘Als de situatie niet verandert, moeten we misschien overwegen om de export naar vaccinproducerende landen afhankelijk te maken van hun eigen export’, zei Commissievoorzitter von der Leyen woensdag. Ze hintte op een uitvoerverbod of andere, nog steviger maatregelen.

De discussie gaat over het coronavaccin van AstraZeneca. In zijn contract met de EU verbindt het bedrijf zich er volgens de Commissie toe in twee Britse fabrieken ook voor de Europese markt te produceren, vooral wanneer de Europese productie het vooropgestelde niveau niet haalt.

Maar volgens AstraZeneca is wat op Britse bodem wordt geproduceerd in de eerste plaats bestemd voor het Britse vaccinatieprogramma, wat ook vastgelegd is in het contract dat AstraZeneca en de universiteit van Oxford sloten met de Britse overheid.

Fabriek in Leiden

De enige productiesite op het Europese vasteland die momenteel AstraZeneca-vaccins voor Europa produceert, is die in het Waalse Seneffe. Een andere vestiging op Europese bodem, de Halix-fabriek in het Nederlandse Leiden, draaide tot nu enkel voor de Britse markt.

Een snelle opstart van de Halix-fabriek in Leiden is cruciaal om de Europese productie van het vaccin van AstraZeneca op te krikken. AstraZeneca wachtte erg lang om de homologatie van het productieproces te vragen aan het EMA en houdt de rem ingedrukt, zo blijkt.

'Voor die site is er een certificaat van good manufacturing practice afgeleverd', zegt de Belg Noël Wathion, het nummer twee van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), in een interview in De Tijd. '. Maar dat is niet voldoende. De firma moet bijkomende data verstrekken. Het is wachten op gegevens over de testmethodes'.

Versnelde procedure

Wathion beklemtoont dat, zodra die data er zijn, de homologatie via een versnelde procedure kan worden verleend. ‘Daarmee bedoel ik enkele dagen, afhankelijk van de kwaliteit van de data.’

Op de vraag of EU-landen intussen de voorraden die daar worden geproduceerd, al kunnen reserveren, kan hij naar eigen zeggen niet antwoorden. ‘Dat hangt af van de contracten die zijn afgesloten. Het EMA is daar niet bij betrokken.’