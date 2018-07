M/V van de dag | Jean-Claude Juncker

Luxemburgs gezicht van Europa toont Donald Trump hoe the art of the deal eruitziet

Hij vertrok met lage verwachtingen, zo zei hij tactisch voor hij koers zette van Brussel naar Washington, en het gesternte was niet bepaald gunstig. Toch keerde Jean-Claude Juncker terug van zijn ontmoeting met Donald Trump met een heuse trofee op zak.

Vorige week was Europa nog een vijand, en dreigde het gepest met invoertarieven te ontsporen in een heuse trans-Atlantische handelsoorlog. Maar sinds woensdagavond laat zijn Europa en Amerika weer vrienden alsof er nooit een vuiltje aan de lucht was. En daarvoor krijgt de Luxemburgse voorzitter van de Europese Commissie, op een moment dat hij op het thuisfront allerlei vragen over zijn leiderschapscapaciteiten moet afketsen, veel krediet.

Het geheim van het succesvolle gesprek tussen de twee excellenties zat hem in de uitstekende voorbereiding van de 63-jarige Juncker, is te horen. Trump en Juncker hadden elkaar al meermaals ontmoet op internationale toppen. Vorige maand nog noemde Trump de Luxemburger schalks een ‘slechterik’ en een ‘brutale killer’, onder meer omdat de Commissie strenger dan ze in Washington gewoon zijn optreedt tegen machtsmisbruik van de grote Amerikaanse techbedrijven.

Maar in Brussel wist men dat het zaak was tot Trump persoonlijk door te dringen, vandaar het verzoek om een onderhoud. De gecontesteerde Juncker had weinig te verliezen. Hij kon maar proberen nieuwe invoertarieven voor Europese wagens af te houden.

Het begon slim met een cadeau. Juncker gaf Trump - die dweept met militaire macht - een foto van het Luxemburgse kerkhof waar generaal George Patton, een Amerikaanse held van de Tweede Wereldoorlog, ligt begraven. Bijschrift: ‘Beste Donald, laten we onze gemeenschappelijke geschiedenis niet uit het oog verliezen.’

Er was ook de symbolische kus die Juncker op de wang van Trump plantte en die schijnbaar een indruk naliet. ‘Uiteraard is er tussen de Europese Unie, zoals vertegenwoordigd door @JunckerEU, en de Verenigde Staten, vertegenwoordigd door ondergetekende, veel liefde voor elkaar!’, tweette de Amerikaanse president achteraf. Al weet men bij Trump nooit hoe de vlag morgen hangt.

Juncker staat dan ook bekend als een geoefende begroeter die al dan niet strategisch politieke tegenspelers graag uit het lood slaat met een onverwachte eerste zet. Bij de start van een Europese top in Letland in 2015 kuste hij Charles Michel op het kale hoofd, kletste hij meerdere regeringsleiders iets te joviaal op de wang, maakte hij opmerkingen over de buiken van anderen en, stilaan legendarisch, zei hij tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán uitdagend: ‘Hier komt de dictator.’ Hij is in ieder geval niet bang om, vergelijkbaar met de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden, de lichamelijkheid van de amicale nonkel uit te spelen.

Die ongelikte optredens van Juncker zwengelen de berichten over overmatig drankgebruik aan. Net zoals dat amper twee weken geleden voor de camera’s van de verzamelde wereldpers nog gebeurde tijdens de NAVO-top in Brussel. Juncker wankelde erg en moest ondersteund worden door meerdere regeringsleiders. Een acute aanval van de zware rugproblemen waar hij al lang onder gebukt gaat, luidde de officiële uitleg. Hoe dan ook leidt het tot vraagtekens over zijn fitheid om zijn zware job uit te voeren.

Schermvullende weergave ©EPA

Terwijl Juncker daarom stevig onder druk staat, en ook om de rel rond de gehaaste benoeming van zijn ‘Raspoetin’ Martin Selmayr eerder dit jaar, pakte het charmeoffensief in het Witte Huis prima uit. Hij kon er ten volle zijn levenslange ervaring in het sluiten van compromissen op z’n Europees uitspelen. Zeker naast zakenman en politieke neofiet Donald Trump is Juncker een door de wol geverfde politicus die het traditionele schaakspel beheerst.

In Luxemburg was Juncker op z’n 30ste al minister en op z’n 41ste premier, een post die hij bijna twee decennia volhield. In volle eurocrisis was hij voorzitter van de eurogroep, de groep van ministers van Financiën van de eurolanden, en vervolgens voorzitter van de Europese Commissie.

Het zijn telkens functies waarin het erop aankomt niet te veel tegen de kar van je tegenspelers te rijden en zo coalities te sluiten. Zo gaf Juncker Trump de kans om ook enkele rozen te schieten waarmee hij kon uitpakken bij zijn achterban.