Macron betreurt keuze voor F-35

De Franse president Emmanuel Macron is ontstemd over de beslissing van de Belgische regering om gevechtsvliegtuigen van Amerikaanse makelij aan te schaffen. De beslissing 'druist in tegen de Europese belangen', zei hij vrijdag tijdens een bezoek aan Slovakije.

Soeverein Europa

'Ik betreur de keuze. Naast de Rafale was er met de Eurofighter ook een echt Europees bod. De beslissing druist op strategisch vlak in tegen de Europese belangen', zei Macron. 'Europa moet een echte Europese defensie-industrie ontwikkelen, in alle landen die in dat avontuur geloven. Het zal pas sterk zijn als het echt soeverein is en zichzelf kan verdedigen.'