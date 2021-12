Macron en Draghi breken lans voor hervorming Maastrichtregels

De Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Mario Draghi roepen in een opiniestuk in Financial Times op de Europese begrotingsregels te hervormen.

De oproep komt niet onverwacht. Zowel de Franse president als de Italiaanse premier heeft de afgelopen tijd al meermaals gepleit om de Europese begrotingsregels bij te sturen. 'We moeten voldoende bewegingsvrijheid hebben voor investeringen in de toekomst en om onze soevereiniteit te verzekeren', schrijven de twee politieke leiders. Wel benadrukken ze dat de overheidsschuld verlaagd moet worden. Maar dat moet gebeuren via structurele hervormingen, klinkt het.

Volgens de Maastrichtnormen mag het overheidstekort van de Europese lidstaten niet hoger liggen dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld mag niet door de grens van 60 procent van het bbp breken.

Coronapandemie

De begrotingsregels zijn opgeschort na de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020. In 2023 zouden ze opnieuw geactiveerd worden. Maar Macron wil van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie, vanaf januari 2022, gebruikmaken om de regels bij te schaven. In maart wordt er een speciale Europese top aan gewijd.

We moeten voldoende bewegingsvrijheid hebben voor investeringen in de toekomst en om onze soevereiniteit te verzekeren. Emmanuel Macron en Mario Draghi Franse president en Italiaanse premier