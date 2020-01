Macron lokt techtalent met gunstmaatregelen

De Franse president Emmanuel Macron ging maandag op bezoek bij AstraZeneca in Duinkerke. De farmareus investeert de volgende vijf jaar flink in Frankrijk.

Frankrijk maakt aandelenoptieplannen aantrekkelijker voor Franse en buitenlandse start-ups. Daarnaast gaat Parijs buitenlands techtalent gemakkelijker een visum afleveren.

Emmanuel Macron rolde maandag de rode loper uit voor CEO's uit de hele wereld. Toplui van bedrijven als Coca-Cola, Snap, Fedex, Google, Netflix, Samsung, Toyota, Rolls-Royce, EY, ING, AstraZeneca... mochten in het statige kasteel van Versailles, op een boogscheut van Parijs, met de Franse president en een rist van diens ministers aanschuiven voor een lunch en een diner.

De boodschap voor het kruim van de zakenwereld, dat op weg naar het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos een tussenstop maakte in Frankrijk, was duidelijk: ondernemingen zijn meer dan welkom in Frankrijk en het is voor bedrijven interessant in het land te investeren.

Techstart-ups

'Goed nieuws komt nooit alleen. Het vloeit voort uit de hervorming van ons fiscaal systeem en onze arbeidsmarkt. Omdat ons land in beweging is, beslissen grote bedrijfsleiders in de wereld weer bij ons te investeren', stelde Macron. 'Het bewijs is er: de afgelopen 2,5 jaar hebben we iets meer dan 500.000 jobs gecreëerd. De afgelopen acht maanden kwamen er ook in de industrie weer volop jobs bij.'

Grote investeringen De Franse president Emmanuel Macron kon maandag met goed nieuws uitpakken. Verschillende multinationals beloofden flink wat geld in zijn land te investeren. De Italiaans-Zwitserse rederij MSC bestelde twee nieuwe schepen bij Chantiers de l'Atlantique in Saint-Nazaire. Kostprijs: 2 miljard euro. De Amerikaanse drankenreus Coca-Cola gaat de volgende vijf jaar zowat 1 miljard euro in Frankrijk investeren. De farmagigant AstraZeneca kondigde een investering van ruim 450 miljoen euro aan gespreid over vijf jaar.

Maar de Franse president wil meer. Hij greep het evenement 'Choose France' aan om enkele troeven van zijn land in de verf te zetten. Hij stak niet onder stoelen of banken dat hij vooral (tech)start-ups een duwtje in de rug hoopt te geven.

Macron herinnerde eraan dat Frankrijk sinds 1 januari 2020 interessante regelingen heeft rond aandelenopties voor start-ups. Daarmee geeft een werkgever werknemers het recht om na een bepaalde periode aandelen van het bedrijf te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Aandelenopties

Voor start-ups is dat vaak een interessante piste. Jonge bedrijven hebben talent nodig om te groeien. Maar omdat ze nog aan de weg moeten timmeren, kunnen ze qua verloning moeilijk tippen aan loonpakketten waarmee grote ondernemingen zwaaien.

Met de aandelenopties maken werknemers van het eerste uur van de start-up kans op een flink extraatje als het bedrijf een schot in de roos blijkt te zijn. Werkgevers geven werknemers zo ook een reden om zich hard in te spannen voor de start-up.

De Franse regering schreef in de begroting voor 2020 een maatregel in die werknemers van een start-up recht geeft op een korting op de uitoefenprijs van hun aandelen in vergelijking met de prijs die investeerders neertelden bij de jongste kapitaalronde.

Ook buitenlandse bedrijven met een filiaal in Frankrijk kunnen sinds begin dit jaar (tech)talent proberen te lokken met een aandelenoptieplan. Voor de berekening van die aandelenopties tellen niet alleen de prestaties van het Franse filiaal maar wel die van het moederbedrijf.

Visum

Om de zoektocht naar nieuwe werknemers wat te vergemakkelijken, gaat de Franse regering buitenlands (tech)talent voortaan gemakkelijker een visum afleveren. Macron is ten slotte van plan de meest beloftevolle Franse start-ups onder te brengen in een nieuwe index, de French Tech 120. In september vorig jaar hield hij ook al de Next 40 boven de doopvont, een lijst van de 40 Franse start-ups met het grootste groeipotentieel.

'Wat Frankrijk gedaan heeft, is fantastisch. Maar eigenlijk hebben we een pan-Europese oplossing nodig', zei Martin Mignot van Index Ventures, een internationaal durfkapitaalfonds dat een belang heeft in BlablaCar.