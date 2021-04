Mario Draghi gooit reputatie in strijd voor historische make-over van Italië

Grote verwachtingen zijn Mario Draghi niet vreemd: als de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) redde hij in juli 2012 de euro met de belofte 'alles te doen wat nodig is om uit de crisis te raken'. Vandaag staat hij als Italiaans premier voor een nog grotere uitdaging: het vastgeroeste land hervormen en opnieuw een voortrekkersrol geven. De timing is uniek, want er ligt een megaschat van meer dan 200 miljard euro aan Europese investeringen voor het grijpen.