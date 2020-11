Meer Europees overleg over prijs en terugbetaling geneesmiddelen

Farma is een sterk Europees exportproduct. de sector was in 2019 goed voor 37 miljard investeringen, 800.000 directe jobs en een handelsoverschot van 110 miljard euro.

Ook de betaalbaarheid van geneesmiddelen is een prioriteit voor gezinnen en voor ziekenhuizen. Lidstaten bestellen elk apart voorraden, ze bepalen de prijs en het al dan niet terugbetalen van een geneesmiddel. De Commissie wil daarover meer samenwerking organiseren, om medicijnen overal in Europa betaalbaar te houden.

Innovatieve medicijnen zoals vaccins ontwikkelen in Europa is een must. Er komen gerichte stimulansen voor onderzoek naar generische medicijnen, behandelingen van kanker en zeldzame ziektes. 'Het wordt tijd om de schaalgrootte van de Europese Unie optimaal te benutten in het farmaceutische beleid', reageert Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V).