Meer dan 300.000 vluchtelingen aan het werk in Duitsland

In een jaar tijd zijn de helft meer vluchtelingen aan het werk, wat volgens de Duitse overheid beter dan verwacht is.

In mei hadden 307.000 vluchtelingen uit Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalië of Syrië een job. Dat zijn er 103.000 meer dan een jaar eerder, blijkt uit data van het ministerie van Arbeid.

Van de 307.000 vluchtelingen met een job zijn er 238.000 met volwaardig werk, wat betekent dat ze belastingen en sociale bijdragen betalen. Een minderheid van 69.000 werkt deeltijds of in minijobs waardoor ze te weinig verdienen om belastingen te betalen.

Lange weg

Toch blijft de weg nog lang. Van de groep uit de acht asiellanden - Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalië en Syrië - is nu 27 procent aan de slag. Voor buitenlanders in het algemeen is dat 49 procent, voor Duitsers 68 procent, blijkt uit een vluchtelingenrapport van de Duitse overheid.

In totaal wonen 1,5 miljoen migranten in Duitsland. Het aantal dat asiel aanvraagt, daalt wel maand na maand. Terwijl het aantal aanvragen in augustus 2016 op 91.000 lag, dienden in juni van dit jaar 13.000 migranten een aanvraag in.