Merkel duwt investeringspact tussen EU en China door

Na zeven jaar onderhandelen hebben de Europese Unie en China woensdag een investeringsakkoord gesloten. Het pact biedt Europese bedrijven betere toegang tot de Chinese markt. Door Pekings mensenrechtenreputatie is het evenwel omstreden.

Angela Merkel was woensdag in haar nopjes. Op haar aandringen sloten Europa en China een principeakkoord over een bilateraal investeringspact. De deal werd bezegeld tijdens een videoconferentie. Aan het akkoord ging zeven jaar onderhandelen vooraf. De Europese leiders maken zich sterk dat de deal bedrijven uit de EU een betere toegang geeft tot de Chinese markt en de 'onevenwichten in de handelsrelaties' corrigeert.

Wat zijn de baten voor Europa?

Terwijl Chinese bedrijven de afgelopen jaren zonder al te grote problemen hun vleugels konden uitslaan in de EU, botsten Europese ondernemingen op flink wat obstakels als ze hun actieterrein naar China probeerden te verleggen. Wie die markt van 1,4 miljard consumenten wilde aanboren, was vaak verplicht een joint venture aan te gaan met een Chinese partner en zijn technologie met hem te delen. Daarnaast klaagde Brussel aan dat Peking op een weinig transparante manier subsidies toekende aan zijn staatsbedrijven en nam het aanstoot aan de diefstal van intellectueel eigendomsrecht door de Chinezen.

Met heel wat van die 'marktverstorende praktijken' maakt het pact komaf, stelt de EU. In de auto-, de financiële, de vastgoed- en de gezondheidssector is een joint venture niet meer verplicht. Europese bedrijven krijgen ook vlottere toegang tot de reclame-, de telecom-, de luchtvaart- en de maritieme sector. De verplichting technologie te delen vervalt en Peking stemde ermee in transparanter te communiceren over subsidies. De deal beschermt ook het intellectueel eigendomsrecht.

Wat haalt China binnen?

Chinese bedrijven hadden de afgelopen jaren een groot speelveld in Europa. Maar de voorbije maanden stelde de EU zich assertiever op. De lidstaten kunnen buitenlandse - lees: Chinese - investeringen in strategische sectoren voortaan screenen en weigeren. Meerdere EU-landen sloegen de Chinese telecomreus Huawei ook in de ban voor de uitbouw van een 5G-netwerk.

Peking was dan ook uit op garanties dat Chinese ondernemingen in Europa een voet tussen de deur kunnen houden in de telecomsector, de verwerkende nijverheid en de energie-infrastructuur. Bovenal hoopt Peking wellicht dat dit investeringspact een opstapje is naar een vrijhandelsakkoord met de EU. Brussel weigerde daarover te praten zonder investeringsdeal.

Gaat het pact meteen in?

De deal gaat ten vroegste begin 2022 in. De volgende maanden wordt de tekst juridisch sluitend gemaakt. Daarna is het wachten op het fiat van de Europese leiders en het Europees Parlement.

In de fabrieken die Oeigoeren uitbuiten, is geen buitenlandse waarnemer welkom. Raphaël Glucksmann Frans Europarlementslid

In het halfrond wordt dat geen formaliteit. Voor heel wat parlementsleden ligt de deal gevoelig. Ze eisen harde garanties over sociale en milieunormen. 'De discussie over dit akkoord is verre van voorbij, ze begint pas', waarschuwde Bernd Lange, de Duitse voorzitter van de commissie Internationale Handel, woensdag.