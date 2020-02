Merkels CDU wil Duitse schuldenrem niet lossen

'De grondwet is geen winkel', zei Rehberg. Zijn fractie in het Duitse parlement zal tegen elk voorstel stemmen dat de schuldenbeperking opheft. Die maatregel is volgens Scholz nochtans nodig om de Duitse economie niet in een recessie te doen belanden. Het opheffen van de schuldenrem zou het mogelijk maken om meer geld in de economie te pompen door regionale overheden toe te laten meer geld uit te geven.