Merkels zusterpartij pleit voor digitaks

De CSU, de Beierse zusterpartij van de christendemocraten van Duits bondskanselier Angela Merkel, wil techreuzen als Amazon of Google dwingen belasting te betalen.

'We willen de internetreuzen belasten', luidt het in een paper van de Christelijke Sociale Unie, de Beierse zusterpartij van Merkels CDU, over digitaal beleid die zaterdag wordt gepubliceerd door de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het document zal worden aangenomen tijdens een vergadering van de CSU-parlementaire fractie later deze maand.

Techreuzen ontwijken via zusterondernemingen in fiscale gunstige lidstaten als Ierland en Nederland nu makkelijk al te grote belastingen in Europa. Als Google en Facebook geld verdienen met gepersonaliseerde advertenties en data uit Duitsland, dan moeten echter ze ook 'iets van deze winst teruggeven aan onze gemeenschap', aldus de beleidsnota van de CSU, dat samen met de CDU en de sociaaldemocratische SPD lid is van de regering-Merkel.

De tijd is rijp voor de Google- en Amazon-belasting. Een Europese regelgeving is noodzakelijk.

'De tijd is dus rijp voor de Google- en Amazon-belasting.' Duitsland en Europa zouden in deze kwestie het voortouw moeten nemen, stelt de CSU.

Franse solo

De roep om een digitaks weerklinkt in Europa dan wel steeds luider, maar realiteit wordt die maar hoogst traag. Een internationale oplossing in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt een langdurig proces te zijn. Frankrijk voerde in 2019 al solo een digitaks in van 3 procent op de omzet van techbedrijven. Dat leverde de Franse schatkist initieel 350 miljoen euro op, maar bracht Parijs ook op ramkoers met de Verenigde Staten, de thuisbasis van techreuzen als Facebook, Google, Amazon en Apple.

Ook de Belgische regering-De Croo schreef in haar begroting voor deze legislatuur al 100 miljoen euro in aan inkomsten uit een Europese variant op zo'n digitaks. De Europese Commissie kwam vorige maand met twee aanzienlijke updates van haar wetgeving voor techreuzen. Die worden veel meer verantwoordelijk gehouden voor hun content, en dreigen in het extreme geval zelfs opgesplitst te worden als ze te machtig worden. Maar over een digitaks is in Brussel nog allesbehalve een akkoord.