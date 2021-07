Mitsubishi betaalt Dieselgate-boete van 25 miljoen euro

Het Japanse Mitsubishi heeft een boete van 25 miljoen euro betaald voor haar rol in Dieselgate, wat een fractie is van wat de Duitse autobouwers betalen.

De Japanse autobouwer Mitsubishi heeft een boete van 25 miljoen euro betaald, die was bevolen door de Duitse justitie in het 'dieselgate'-schandaal. De autobouwer heeft dat maandag bevestigd.

Het Duitse gerecht had vorig jaar huiszoekingen uitgevoerd bij Mitsubishi. In dat onderzoek bleek dat ook bij de Japanse autobouwer in Duitsland niet alle voertuigen met dieselmotoren voldeden aan de uitstootregels.

Het parket stelde echter geen opzet of frauduleus gedrag vast, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Wel was er nalatigheid en werd de uitstoot niet grondig genoeg gecontroleerd. Daarom werd een boete van 25 miljoen euro opgelegd. Mitsubishi is niet tegen die beslissing in beroep gegaan en heeft al betaald.