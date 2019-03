Morgan Stanley: '2019 ziet er goed uit voor Europese aandelen'

De Amerikaanse zakenbank ziet de Europese economie dit jaar herstellen. Ook Europese aandelen hebben hun slechtste tijd gehad.

De economen en analisten van Morgan Stanley denken dat de ergste pijn geleden is in Europa. De economie staat op het punt te herstellen na een waterval van slecht nieuws die het continent de afgelopen twaalf maanden teisterde.

Begin 2018 groeide de eurozone met 2,5 procent, de Duitse tienjaarsrente bedroeg ongeveer 0,7 procent en de aandelenindex MSCI Europe noteerde tegen 15 keer de winst. Een jaar later is de groei teruggezakt naar 1 procent, de tienjaarsrente gedaald tot minder dan 0,1 procent en is er veel geld uit Europese aandelen gevloeid. Maar nu lijkt de bodem dus bereikt.

Auto-industrie

In de auto-industrie begint het tij te keren, nadat de onzekerheid over nieuwe Europese emissiestandaarden en over een mogelijk verbod op dieselauto's een schok heeft veroorzaakt. Uit de cijfers van het Duitse Verband Der Automobilindustrie (VDA) blijkt dat het aantal binnenlandse autobestellingen in februari jaar op jaar met 21 procent gestegen is, meldt Morgan Stanley.

Andere enquêtes laten een stijging in het totaal aantal bestellingen in Duitsland zien, wat erop kan wijzen dat ook de export van auto's uit het dal kruipt. Ook de groei van 2,4 procent van het aantal Duitse registraties van personenauto's in februari - de eerste jaar-op-jaarstijging sinds augustus - duidt op herstel.

PMI

De experts van de Amerikaanse bankenreus gaan ervan uit dat de conjunctuurindicator van de Europese aankoopdirecteurs (PMI) is uitgebodemd. In het onderstaande plaatje is te zien dat de indicator in Duitsland en Frankrijk gestopt is met dalen in februari. Ook de index voor de hele eurozone ging in februari hoger.

Als de PMI-index het dieptepunt achter zich heeft gelaten, is dat niet alleen goed voor de economie van de muntunie. Ook Europese aandelen varen er wel bij. Zo stijgt de MSCI Europe in de helft van de gevallen met 9,4 procent of meer, als de PMI zijn dieptepunt heeft gehad.

Schermvullende weergave PMI van de laatste 4 maanden voor de eurozone

Steun uit China

Morgan Stanley verwacht dat Europa geholpen wordt door het herstel in China. Zo correleert de eerdergenoemde PMI-indicator van de eurozone met de - met drie maanden vertraagde - exportbestellingencomponent van de Chinese PMI-indicator. Dat is te zien in de onderstaande grafiek. De Chinese indicator bodemde drie maanden geleden uit. Als de correlatie de komende maanden stand houdt, ziet het er dus goed uit voor de Europese economie.

Schermvullende weergave PMI's van eurozone en China

Bankaandelen

Europese bankaandelen zullen mee profiteren van het herstel van de Europese economie. Hoewel Morgan Stanley de Europese bankensector nog niet helemaal omarmt, ziet het wel potentieel. Europese banken noteren 81 procent goedkoper dan de rest van de markt. Het is sinds 2008 geleden dat er zo'n korting op Europese banken was. Ze is dus ook hoger dan tijdens de eurocrisis in 2011 en 2012.

Lange rente omhoog