Multinationals betalen in Europese Unie pak minder belastingen dan kmo's

In België lag de effectieve belastingvoet voor multinationale ondernemingen in de jaren 2011-2015 gemiddeld op 14 procent, terwijl het nominale tarief 34 procent bedraagt.

De Belgische kloof tussen de effectieve en de nominale belastingvoet is overigens de tweede grootste in Europa, na Luxemburg. Multinationals betalen in het Groothertogdom amper 2 procent belastingen. De nominale aanslagvoet bedraagt er 29 procent.

De cijfers staan in een vergelijkend rapport dat in opdracht van de Europese groenen is gemaakt. Het onderzoek bestrijkt meer dan 60 landen. Maar negen van de tien landen met een grote kloof tussen de nominale en de effectieve belastingvoet zijn EU-lidstaten.

Voor België werden de balansgegevens van 800 multinationale ondernemingen vergeleken. De 14 procent is een gemiddelde maar ‘hoe groter de multinational, des te lager de effectieve aanslag’, benadrukken de onderzoekers.

'Structurele onrechtvaardigheid'

Europarlementslid Bart Staes (Groen) spreekt dan ook van een ‘structurele onrechtvaardigheid ten aanzien van werknemers en kmo’s die veel hogere percentages belastingen afdragen, terwijl de kmo’s ook nog eens de meeste jobs creëren’.