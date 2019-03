Nederland heeft 11,3 miljard euro op overschot

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar een overschot op de begroting behaald van 11,3 miljard euro. Dat komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Dat is een hoger overschot dan waar het kabinet-Rutte in de laatste zogenaamde Miljoenennota rekening mee hield.

De overheidsschuld daalde, net als de jongste jaren, en kwam uit op 52,4 procent van het bbp. Dat is ruim 405 miljard euro, oftewel ruim 23.000 euro per inwoner.

Belgiƫ

Het is het tweede jaar op rij dat Nederland een overschot in de boeken zet. Het contrast met ons land is groot. Belgiƫ boekte vorig jaar een tekort van 3,6 miljard euro of 0,8 procent van het bbp. Maar dat is deels toe te schrijven aan een eenmalige ingreep van de regering waardoor bedrijven en zelfstandigen sneller voorafbetalingen deden.