Nederland houdt Europees antwoord op crisis op

Het overleg over een gemeenschappelijk Europees antwoord op de coronacrisis liep woensdagochtend na een vergadering van 16 uur op een zandbank. Het water tussen Nederland en Italië is te diep.

Iets na 8 uur woensdagochtend blies Mario Centeno, de voorzitter van de eurogroep, het overleg van de Europese ministers van Financiën af. Donderdag wordt de videoconferentie hervat. 'We roepen alle Europese landen op de uitzonderlijke uitdagingen aan te pakken en tot een ambitieus akkoord te komen.' De oproep van de Franse en Duitse ministers van Financiën, Bruno Le Maire en Olaf Scholz, aan het einde van de meeting woensdagochtend legt het spanningsveld in Europa bloot. Vooral de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, bleef de spelbederver.

We roepen alle Europese landen op de uitzonderlijke uitdagingen aan te pakken en tot een ambitieus akkoord te komen. Bruno le Maire Frans minister van Financiën

Al voor de start van de vergadering was de spanning te snijden. De Italiaanse premier Giuseppe Conte had laten weten dat hij geen vrede nam met een kredietlijn van het Europese noodfonds ESM en alleen nog in de uitgifte van Europees schuldpapier 'een serieuze, effectieve en geschikte reactie op de huidige noodsituatie' zag. Aan de andere kant eisten het Nederlandse en Finse parlement dat de toegang tot een Europese kredietlijn van het ESM aan strenge voorwaarden werd gekoppeld.

Woorden en symbolen

De discussie in de zogenaamde uitgebreide eurogroep, de 19 ministers van Financiën van de eurozone en de acht niet-eurolanden, verliep dan ook erg stroef. Meer dan eens leek een voortijdig opbreken van de vergadering imminent. Om 19 uur dinsdagavond volgde een lange break in een poging om via bilaterale gesprekken een oplossing te zoeken. Die bilaterales, afgewisseld met videoconferenties met 27, duurden alles samen 16 uur.

Rond 8 uur woensdagochtend was er belangrijke vooruitgang geboekt. Toch werd de vergadering opgeheven. De ministers en hun entourage waren vermoeid na een nacht zonder slaap, en de meeste van hen hadden ook woensdag afspraken die ze niet zomaar konden afbellen. Of er deze week nog een Europese top komt om het Europees antwoord op de crisis te stroomlijnen, is dus niet zeker.

Zoals zo vaak in Europa draait alles om woorden. Diplomatiek taalgebruik kan veel onenigheid wegmoffelen in nietszeggende woorden. Maar achter woorden schuilen tegelijk ook belangrijke symbolen. Zo was er ruime overeenstemming dat de recessie na de coronacrisis ongezien is en dus een inventieve reactie van Europa vergt. Maar de vraag of expliciet wordt verwezen naar een Europese uitgifte van schuldpapier of niet bleef een struikelsteen. Wellicht wordt die hete aardappel doorgespeeld naar de EU-leiders.

Dit debat gaat over symbolen. Italië, waar het vertrouwen in de Europese Unie intussen tot onder de 30 procent daalde en politici als Matteo Salvini van aan de zijlijn aandringen op een 'italexit', zit echt te wachten op een Europees antwoord van solidariteit. Een engagement zonder Europees vingertje.

Crisisplan van 500 miljard

De discussie onder de EU-ministers ging ook over de drie belangrijkste crisisinstrumenten die in de steigers staan. Samen zijn die noodmaatregelen goed voor meer dan 500 miljard euro. Het gaat om een Europese werkloosheidsvergoeding (SURE) van 100 miljard euro, een EIB-garantiefonds dat leningen verstrekt aan kmo's voor 200 miljard euro en toegang tot preventieve kredietlijnen van het noodfonds ESM voor maximaal 240 miljard euro.

En ook hier was het vooral Hoekstra die weerstand bood. Nederland is er als de dood voor dat het tijdelijke systeem van jobsubsidies geluidloos overgaat in een permanent systeem van werkloosheidsverzekering en dus een vorm van sociale transfers op gang brengt én nationale bevoegdheden europeaniseert. Uiteindelijk was er overeenstemming dat het systeem van jobsubsidies stopt als de acute gezondheidscrisis voorbij is.

Het grote discussiepunt blijft het inzetten van het bestaande Europese noodfonds ESM. Hoekstra bleef voortdurend pleiten voor het koppelen van serieuze voorwaarden aan een ESM-kredietlijn. In de eerste fase komen er lichte voorwaarden, met name dat geld uit de ESM-tapkraan alleen mag worden gebruikt voor gezondheidsuitgaven. Maar in de recessie na de crisis zou toegang tot de ESM-kredietlijn teveel gelijkstaan met 'gratis geld'. Dus is begrotingstoezicht nodig om terug te keren naar een normaal budgettair pad, is de redenering.

'De schuld van anderen'

Naast die directe bazooka wilde de Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri een duidelijke verwijzing naar een Europees herstelfonds om samen de economische recessie na corona te bestrijden. Economen rekenen op een krimp van minstens 5 procent van het bruto binnenlands product door de coronacrisis in Europa. Om de economie aan te zwengelen, dreigen alle landen zich diep in de schulden te steken.

Frankrijk pleitte op de vergadering voor een eigen plan voor een tijdelijk fonds dat gezamenlijk geld ophaalt voor alle landen. Noordelijke landen zijn daar fel tegen om principiële redenen. Er zijn daarnaast ook nog veel vragen, bijvoorbeeld waaraan het geld uit dat fonds kan worden besteed, of het binnen of buiten het EU-budget valt en of er juridische obstakels voor zo'n instrument zijn.

Nederland was, is en blijft tegen eurobonds, omdat we daarmee risico's in Europa vergroten in plaats van verkleinen. Wopke Hoekstra Nederlands minister van Financiën