Nederland ziet overheidsschuld in 2022 weer afnemen

Dat heeft het land te danken aan de snelle groei nu de heropende Europese economie sinds het voorjaar in sneltempo van de pandemische klap in 2020 herstelt . Deze week bleek al dat de Nederlandse economie na een spurt in de lente de coronaklap al bijna verteerd heeft.

Het contrast met België is groot. Hier waarschuwde het monitoringcomité, een team van topambtenaren die de overheidsfinanciën bewaakt, vorige maand dat de begroting ondanks de opverende economie blijft verslechteren. Dit jaar stevenen de overheden in ons land af op een tekort van bijna 38 miljard of 7,8 procent van het bbp. Ook in 2022 zou het tekort nog altijd 4,7 procent van het bbp belopen.