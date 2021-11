Nederlands fiscaal regime drijft kroonjuweel Shell naar VK...

Na Unilever ruilt ook Shell de Nederlandse heimat voor het Verenigd Koninkrijk. De regering-Rutte reageert 'onaangenaam verrast', maar probeert in een wanhoopspoging alsnog de dividendbelasting die bedrijven doet vertrekken te schrappen.

De olie- en gasreus Shell, een van de 20 grootste privébedrijven ter wereld die zelfs in het vorige coronajaar een omzet van 180 miljard dollar boekte, heeft maandag voorbeurs aangekondigd dat hij zijn hoofdzetel wil verhuizen van Den Haag naar Londen. De aandelenstructuur zou volledig worden overgezet naar het Britse fiscale systeem. Als driekwart van de aandeelhouders daarmee instemt op 10 december, verdwijnt ook 'Royal Dutch' uit de bedrijfsnaam en zien onze noorderburen ruim 130 jaar geschiedenis ten einde komen.

De essentie Shell wordt op papier een volledig Brits bedrijf. De hoofdzetel verhuist van Den Haag naar Londen, terwijl de Nederlandse aandelen een Brits statuut krijgen.

Shell wil zo de dividendbelasting van 15 procent in zijn Nederlandse heimat ontwijken. In het VK geldt die taks voor buitenlandse beleggers niet.

De werkgevers verwijten de regering-Rutte een 'verslechtering van het ondernemersklimaat', waardoor eerder ook al Unilever naar het VK trok.

In 1890 werd de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië opgericht, die op het Indonische eiland Sumatra naar olie boorde. Vanaf 1907 ging ze innig samenwerken met de Shell Transport and Trading Company, een Londens handelshuis dat initieel exotische zeeschelpen verscheepte.

15% dividendbelasting In Nederland geldt een dividendbelasting van 15 procent. In het VK krijgen buitenlandse beleggers die taks niet opgelegd.

Een echte fusie volgde pas in 2005, zij het zeer complex. Royal Dutch Shell werd een onderneming naar Brits recht, maar behield zijn fiscale zetel in Nederland. Er waren A-aandelen, die in Amsterdam verhandeld werd, en B-aandelen in de Londense City, terwijl er ook nog een notering in New York is. Die drie noteringen blijven behouden, maar voortaan enkel met het Britse B-aandeel.

Dividendbelasting

Volgens de Britse minister van Bedrijven Kwasi Kwarteng illustreert de verhuizing van Shell 'een duidelijk vertrouwen in de Britse economie' na de brexit. Zowel in Amsterdam (+2,3%) als Londen (+1,4%) duwden beleggers Shell stevig hoger. Maar in Nederland geldt het vertrek van het kroonjuweel als een nieuwe kaakslag voor het demissionaire kabinet van de liberale premier Mark Rutte. Vorig jaar besliste de Brits-Nederlandse gigant Unilever - nota bene Ruttes oude werkgever - al naar het VK te verhuizen.

Minister van Economische Zaken Stef Blok liet maandag weten 'onaangenaam verrast' te zijn. Shell bracht politiek Den Haag pas zondag op de hoogte van zijn beslissing, die de Nederlandse staatskas op termijn miljarden kan kosten. Aan de grondslag ligt echter aanslepende kritiek op het fiscale regime van Rutte.

We hebben problemen genoeg in de sector. We kunnen het ons niet permitteren aandeelhouders voor het hoofd te stoten. Ben van Beurden CEO Shell

In Nederland geldt een dividendbelasting van 15 procent. Buitenlandse beleggers betalen in het VK geen roerende voorheffing. In 2018 wilde Rutte de taks afschaffen, maar hij kreeg geen groen licht van het parlement. Net als Unilever kiest Shell nu eieren voor zijn geld, verklaart CEO Ben van Beurden in Het Financieele Dagblad. Al overwogen Ruttes VVD, het christendemocratische CDA, de ChristenUnie en de linksliberale D66 maandag, die volop formatiegesprekken voeren, een wanhoopspoging om Shell alsnog in Nederland te houden, door de gewraakte taks toch te schrappen.

Hernieuwbare energie

'Voor ons was het duidelijk: op termijn verdwijnt die dividendbelasting. We zijn daarover 16 jaar met de overheid in gesprek geweest. Ik ben altijd duidelijk geweest: dit moet worden opgelost, anders houdt het op', aldus Van Beurden.

'We zouden van onze aandelen allemaal A-aandelen kunnen maken. Maar dat betekent dat onze B-aandeelhouders, 50 procent van het bestand, dan onder de Nederlandse dividendbelasting vallen. We hebben niet meer de luxe om tegen hen te zeggen: 'Weet je wat: dit is makkelijker voor ons, jammer voor jullie.' We hebben problemen genoeg in de sector. We kunnen het ons niet permitteren aandeelhouders voor het hoofd te stoten.'

Een van die problemen is de transitie naar een groenere wereld. Eind mei velde een Nederlandse rechter al een baanbrekend vonnis dat Shell verplicht tegen 2030 zijn CO 2 -uitstoot met 45 procent te verlagen tegenover 2019. Sindsdien beslisten de Nederlandse pensioenfondsen PME en ABP hun beleggingen in fossiele brandstoffen stop te zetten. Tegelijk ijvert de activistische minderheidsaandeelhouder Third Point ervoor Shell op te splitsen in een bedrijf voor fossiele en een voor hernieuwbare energie.

Natuurlijk ben ik ook teleurgesteld over het gebrek aan nationale trots en het gebrek aan erkenning voor wat we doen. Ben van Beurden CEO Shell

Terwijl Van Beurden stelt 'teleurgesteld' te zijn 'over het gebrek aan nationale trots', spreekt de werkgeversorganisatie VNO-NCW over 'een enorme aderlating voor Nederland' en verwijt ze de nochtans bedrijfsvriendelijke Rutte 'een verslechtering van het ondernemersklimaat'.

Toch tracht Van Beurden de Nederlandse regering en de ecologisten te sussen.

De ongeveer 8.500 Shell-jobs boven de Moerdijk zouden behouden blijven. De versimpelde aandeelhoudersstructuur moet het bedrijf 'wendbaarder' maken om overnames te doen en onderdelen te verkopen, zodat het de energietransitie kan waarmaken. Daarbij wil het vooral in Nederland volop inzetten op groenere energie, waar Shell de jongste jaren al 4 miljard euro investeerde in projecten rond bio-energie en waterstof. Aan het vestigingsklimaat in zijn vaderland twijfelt Van Beurden dus niet.