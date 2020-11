'Nederlandse economie herstelt sneller dan verwacht'

De Nederlanders hebben sinds de start van de pandemie 33 miljard euro gespaard, dubbel zoveel als in dezelfde periode in 2019.

De Nederlandse grootbank ING stelt vast dat er kans is op een 'positieve' verrassing als vaccins en sneltesten de Nederlanders in 2021 het vertrouwen geven om hun aangelegde spaarbuffer te spenderen.

Was de Covid-19 crisis in 2020 grotendeels voer voor doemscenario's, dan is er nu stilaan ruimte voor wat voorzichtig optimisme. KBC-CEO Johan Thijs liet al weten dat de economische impact van de tweede lockdown beter meevalt dan de eerste en deze ochtend liet ook Gimv-CEO Koen Dejonckheere weten dat de impact minder erg dan gevreesd is.

Voor een positieve noot tekenen ook de economen van ING in een update van de Nederlandse economie. In zijn basisscenario rekent econoom Marcel Klok op een krimp van 4,3 procent in 2020. Dit voorjaar vreesde Klok nog een krimp van 6 à 8 procent. In 2021 zou 2,6 procent herstel volgen. 'De economie zou eind volgend jaar 99 procent van het precovidpeil bereiken', schrijft Klok.

Vaccinatie, massatesten en betere behandelingsopties kunnen samenvallen en tot een sneller dan verhoopte volledige heropening van de economie leiden. Marcel Klok ING-econoom

Net als Thijs merkt ook Klok op dat de tweede lockdown minder zwaar lijkt dan de eerste, ook al omdat de bedrijven beter voorbereid zijn. Nederland kon gisteren al een deel van de maatregelen van de tweede lockdown versoepelen.

Natuurlijk, er blijven veel risico's en onzekerheden. Maar toch mag stilaan een scheut optimisme: Klok: 'Voor één keer is er meer kans op een positieve verrassing: vaccinatie, massatesten en betere behandelingsopties kunnen samenvallen en tot een sneller dan verhoopte volledige heropening van de economie leiden.'

De econoom wijst er ook op dat de bankrekeningen van de Nederlanders sinds de start van de pandemie in maart met 33 miljard aangedikt zijn, dubbel zo veel als over dezelfde periode in 2019. Als de testen en de vaccins samenvallen, kan de koopbereidheid snel verbeteren. 'Consumenten met veel spaargeld kunnen dan positief verrassen.'