Nederlandse economie kent recordkrimp

De coronacrisis heeft de Nederlandse economie hard getroffen dit voorjaar. Maar met een krimp van 8,5 procent wist het land de schade beter te beperken dan buurlanden België en Duitsland.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal hard getroffen door de coronacrisis. 'Het bruto binnenlands product (bbp) daalde in die drie maanden met 8,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder', berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zo'n krimp is volgens het statistiekbureau niet eerder gemeten sinds het in 1987 kwartaalstatistieken begon bij te houden. Het vorige 'record' dateerde van het eerste kwartaal van 2009, tijdens de financiële crisis. Toen dook het bbp 3,6 procent lager in vergelijking met de vorige periode van drie maanden.

Lockdown

De krimp in het voorjaar van 2020 is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Die trend hoeft niet te verbazen. Net als in de meeste andere Europese lidstaten ging Nederland in het voorjaar in lockdown.

Die maatregel deed de handel en de horeca erg veel pijn. 'Maar ook het beeld van de luchtvaart en luchtvaartdiensten was gitzwart. De reisbranche kreeg flinke klappen', stellen de economen van het CBS.

Voorts valt de grote krimp van de zorg op. Door de coronacrisis zijn per saldo minder gezondheids- en zorgdiensten geleverd. Veel niet-dringende afspraken werden geannuleerd om in ziekenhuizen voldoende capaciteit te hebben voor de behandeling van Covid-19-patiënten. Ook namen de investeringen en de invoer en export sterk af in de periode april-juni.

Beter dan buren

De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone (-12,1 procent) en in landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. De grootste economie van de eurozone biechtte eind vorige maand een bbp-val van 10,1 procent op.

In ons land was sprake van een daling met 12,2 procent. Eerder deze week raakte bekend dat de Britse economie in het tweede kwartaal 20,4 procent lager dook. In een klap maakte corona daar 17 jaar welvaartsgroei ongedaan.

Corona is er nog, dus de problemen zijn nog niet voorbij. Peter Hein van Mulligen Econooom CBS

'Toch is de krimp in Nederland in het tweede kwartaal ongekend, of duizend synoniemen voor dat woord', zei CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Hij constateert wel dat er inmiddels wat kleine lichtpuntjes zijn. Zo ging het in de loop van het kwartaal wat beter dan in het begin.

Overdreven optimisme

Hij waarschuwde wel voor overdreven optimisme. 'Corona is er nog, dus de problemen zijn nog niet voorbij.' Net als België en heel wat andere Europese lidstaten ziet Nederland het aantal coronagevallen sinds enkele weken weer stijgen omdat mensen, en zeker jongeren, lakser omspringen met de regels voor social distancing.