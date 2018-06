Neemt ECB beslissing over einde stimulus?

'De raad van bestuur moet volgende week oordelen of er voldoende vooruitgang is geboekt om een geleidelijke afbouw van onze obligatieaankopen te rechtvaardigen', zei ECB-hoofdeconoom Peter Praet vorige week.

Met die boodschap signaleerde Praet dat de ECB donderdag al een beslissing kan nemen over haar stimulusprogramma. Tot vorige week geloofden economen dat de ECB pas in juli de knoop zou doorhakken. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat Frankfurt deze week al duidelijkheid verschaft over het vervolg van de obligatieaankopen.