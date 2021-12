Nieuwe Europese belastingen betalen EU-herstelsubsidies af

De Europese Commissie wil de Europese miljarden voor herstel en klimaat terugbetalen met eigen middelen. Tegen 2026 moeten drie Europese heffingen jaarlijks 17 miljard euro extra opbrengen.

Om de coronacrisis te bezweren, riepen de Europese lidstaten een coronaherstelfonds van 800 miljard euro in het leven. De Commissie leent het geld op de internationale markten en verdeelt het in de vorm van subsidies en leningen over de lidstaten. De terugbetaling van die obligatieleningen wordt over een lange periode gespreid, die loopt tot het jaar 2058.

Voor de aflossing van die schulden pleit de Commissie nu voor eigen middelen, wat neerkomt op Europese heffingen of belastingen. Lidstaten zijn traditioneel niet erg happig op nieuwe Europese belastingen, die deels ten koste van nationale inkomsten gaan. Bovendien vergen fiscale beslissingen een unanieme goedkeuring van alle 27 lidstaten.

Zonder akkoord moeten lidstaten de gekregen subsidies terugbetalen op basis van hun welvaart. Johannes Hahn Europees commissaris voor Begroting

Europees Commissaris voor Begroting Johannes Hahn antwoordt dat deze eigen middelen in het belang zijn van alle lidstaten: 'Zonder akkoord moeten lidstaten de gekregen subsidies terugbetalen op basis van hun welvaart.'

Dat een Europees akkoord over eigen inkomsten mogelijk is, bewijst de plastictaks die sinds begin dit jaar is ingevoerd in Europa. Elke lidstaat moet jaarlijks een bijdrage betalen aan de Europese begroting op grond van de hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic. De prijs, 0,80 euro per kilogram plastic afval, wordt gecorrigeerd voor minder rijke lidstaten.

Drie nieuwe taksen

Drie nieuwe Europese 'belastingen' moeten vanaf 2023 de schulden delgen voor de Europese herstelmiljarden. De Commissie claimt een kwart van de inkomsten uit de veiling van uitstootrechten, de Europese emissiehandel ETS, en drie kwart van de geplande Europese invoertaks op bijvoorbeeld vervuild staal geproduceerd in China. Daarnaast wil de Commissie het OESO-akkoord voor een wereldwijde effectieve minimumbelasting van 15 procent snel omzetten en een deel van de winst van de grootste multinationals opstrijken die wordt herverdeeld.

Het geld voor ETS moet tegelijk het sociaal klimaatfonds van 144 miljard euro helpen te financieren. De helft daarvan wordt gedragen door de lidstaten zelf. Dat sociaal klimaatfonds moet kwetsbare bevolkingsgroepen helpen bij het vergroenen van gebouwen en transport. De grenstaks of CBAM moet koolstoflekken tegengaan: producenten in landen met veel minder strenge uitstootnormen doen de Europese industrie oneerlijke concurrentie aan.

17 miljard euro/jaar Vanaf 2026 komen de drie nieuwe Europese heffingen of inkomsten op kruissnelheid. De inkomsten beloven dan jaarlijks 17 miljard euro.

Volgens Johannes Hahn zal Europa zo jaarlijks 12,5 miljard euro aan inkomsten uit de ETS-handel krijgen, 0,8 miljard uit de koolstoftaks aan de grens of CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) en 2,5 tot 4 miljard taksinkomsten. De drie eigen inkomsten leveren op kruissnelheid - in de periode 2026-2030 - gemiddeld 17 miljard euro per jaar op.

Vanaf 2026 mist de Commissie nog zo'n 9 miljard euro aan eigen inkomsten. In 2023 wil de Commissie daarom een tweede pakket EU-belastingen op tafel leggen. Welke dat worden, is onzeker. Een belasting op financiële transacties blijft een optie, zegt Hahn.

Brievenbusfirma's