Nieuwe Europese regels treffen Belgisch transport hard

Een wetsvoorstel van de Europese Commissie van drie jaar geleden is eindelijk goedgekeurd in het Europees Parlement. Transportondernemingen moeten aantonen dat ze grotendeels actief zijn in de lidstaat waar ze geregistreerd zijn. Die maatregel is bedoeld om postbusbedrijven bij het nekvel te pakken.

Toiletten en douches

De regels over de nieuwe rij- en rusttijden gaan in twintig dagen na de bekendmaking ervan. Voor de andere regels krijgt de sector anderhalf jaar de tijd.

Afkoelingsperiode

Minder goed vallen de nieuwe voorwaarden voor cabotage, een vervoersopdracht in een ander EU-land. Nu mag een Belgische trucker in een periode van zeven dagen maximaal drie cabotageritten uitvoeren in een andere lidstaat. Daarna moet hij het land weer uit. In de nieuwe Europese regeling komt daar een afkoelingsperiode van vier dagen bij. Daardoor moet een trucker na drie cabotageritten in een ander land vier dagen wachten voor hij nog eens een vervoersopdracht of een reeks opdrachten mag opnemen.