Nieuwe tarievenslag op til tussen Europese Unie en VS

Het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten dreigt in november opnieuw te escaleren. Dit keer speelt een oud conflict over steun aan de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing op.

November kan een bijzonder moeilijke maand worden voor Europa. Niet alleen dreigt het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder akkoord uit de Europese Unie te donderen. Ook het handelsconflict met Verenigde Staten riskeert in alle hevigheid op te laaien. En dat net bij de wissel van de wacht: de Commissie-Juncker maakt normaal op 1 november plaats voor de nieuwe Commissie onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen.

De oorzaak is dit keer niet de wispelturigheid van de Amerikaanse president Donald Trump. Wel is het einde in zicht van een oude handelsoorlog, die draait om subsidies voor de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Voor beide dossiers is een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) nagenoeg afgerond.

30 september

De Amerikaanse klacht tegen de Europese subsidies voor Airbus is net enkele maanden eerder klaar. Eind vorige week kregen de Amerikaanse autoriteiten het Airbus-rapport al vertrouwelijk onder ogen. Pas vanaf 30 september wordt het openbaar gemaakt. Dan wordt duidelijk welke schade de VS kunnen claimen als gevolg van de Europese subsidies en dus ook voor welk bedrag Trump vergeldingsmaatregelen mag treffen.

Het Boeing-rapport komt pas eind dit jaar of begin volgend jaar uit. Ook daarvoor heeft Europa voorzien in een bataljon aan compenserende douaneheffingen van liefst 20 miljard euro. Van zijn kant maakte Trump al een voorlopige lijst bekend van invoerheffingen op Europese producten ter waarde van meer dan 22 miljard dollar. Daarbij horen vliegtuigonderdelen, zeevruchten, kazen, olijfolie en citrusvruchten.

Experts denken dat het bedrag aan vergeldingsmaatregelen dat de WHO zal toekennen voor beide handelsmachten tussen 5 en 12 miljard euro zal liggen.

Trump wil niet praten

Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström liep zich de voorbije weken de voeten van onder het lijf om een nieuwe escalatie van invoertarieven te vermijden. Ze bood onderhandelingen aan met de regering-Trump om het conflict in der minne te regelen maar het bleef oorverdovend stil in Washington.

Elkaar bestoken met douanetarieven is niet de juiste oplossing. Cecilia Malmström EUropees commissaris voor Handel

‘Er zijn al genoeg douanetarieven in de wereld. Elkaar dergelijke tarieven opleggen, wat de WHO ons in principe toelaat, is niet de juiste oplossing’, zegt Malmström.

De kans is groot dat Trump Europa onder schot probeert te houden om toegevingen af te dwingen. Japan onderhandelde de voorbije maanden onder dat soort dwang over een handelsakkoord met de VS. Dat akkoord wordt wellicht in de marge van de VN-top volgende week ondertekend.