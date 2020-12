Nog geen doorbraak in brexitgesprekken

Terwijl de deadline eigenlijk al verstreken is, schat de Ierse premeir de kans op een deal op 50 procent in.

Er is ook na de hervatting van de gesprekken geen doorbraak in zicht in het brexitdossier. Nochtans tikt de klok om te vermijden dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vanaf 1 januari zonder akkoord elkaar met handelstarieven om de oren slaan, een nachtmerriescenario voor bedrijven aan beide zijden van het Kanaal. Nu al zijn er aan de Franse zijde van het Kanaal monsterfiles om nog snel goederen tariefvrij het VK in te krijgen.

De Ierse premier MicheƔl Martin liet aan de staatszender RTE weten dat hij de kans dat er alsnog een deal komt, op 50 procent inschat. Britse regeringsbronnen ontkennen tegelijk zondagavond dat er doorbraak in zicht is over visserij.

De toegang tot de Britse wateren is een heikel thema, maar nog heikeler (en economisch belangrijker) is een gelijk speelveld verzekeren voor de handel en de vraag wie op geschillen over dat speelveld mag beslechten.

De Europese Unie is er beducht voor dat aan haar voordeur een natie van 70 miljoen mensen kan ontstaan die Europese bedrijven op hun eigen markt met veel soepeler arbeids- en milieuregels zou beconcurreren. En net een Verenigd Koninkrijk dat weer zelf zijn regels kan bepalen - zonder telkens naar Brussel terug te moeten koppelen - was de kern van 'Get Brexit done' boodschap waarmee de Britse premier Boris Johnson exact een jaar geleden de verkiezingen won.

Europese top

De top van Europese regeringsleiders eind deze week wordt gezien als het laatste moment waarop de EU26 kan instemmen met een onderhandelingsresultaat. Voor de jaarwisseling moet een eventueel verdrag ook nog worden geratificeerd door onder meer het Europees Parlement.